Riesige Diskokugel schwebt jetzt im All

dpatopbilder - HANDOUT - Die von Rocket Lab zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Firmengründer Peter Beck im November 2017 in Auckland, Neuseeland, neben dem «Humanity Star». Wer genau hinsieht, kann in den kommenden Monaten am Nachthimmel einen besonderen Himmelskörper sehen: Eine überdimensionierte Diskokugel kreist um die Erde. Das neuseeländisches Raumfahrt-Startup Rocket Lab hatte seine erste Trägerrakete erfolgreich gestartet. Mit an Bord waren nicht nur kommerzielle Satelliten, sondern auch eine etwa einen Meter große Kugel aus Carbonfaser mit 65 reflektierenden Flächen. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bis zum 08.02.2018 in Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: Rocket Lab/Rocket Lab/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

