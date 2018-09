Ritt übers Maisfeld

Der Sommer will kein Ende finden. T-Shirt-Temperaturen und Sonne satt – auch mitten im September. Doch die große Trockenheit der vergangenen Monate hat Folgen. Etwa für die Ernte: Während es Äpfel und Zwetschgen bis zum Abwinken gibt, drohen bei Heu oder Mais Einbußen. Betreiber von Biogasanlagen müssen sich Gedanken machen ebenso wie Viehhalter – ob alternative Substrate verfügbar sind, ob das Futter für die Tiere bedrohlich knapp werden könnte. Insgesamt hat die Ernte in diesem Jahr recht früh begonnen. Viele Getreideacker haben sich schon jetzt in riesige Stoppelfelder verwandelt. Das nutzen Pferd und Reiter gerne, wie etwa Sarah Bucher mit ihrer Haflinger-Stute Lotti hier bei Altheim-Waldhausen (Baden-Württemberg). Nach vorangegangener Ernte kann bei einem Galopp über das Feld kaum Schaden entstehen. Oftmals wird der Acker später noch umgepflügt, bevor wieder eingesät wird. Reiter sollten lediglich vor dem wilden Ritt auf Unebenheiten des Bodens achten – sonst droht Verletzungsgefahr für das Tier. Im Herbst trommeln aber nicht nur Hufe gerne über die Stoppelfelder, in Markgröningen etwa gibt es einen uralten Brauch: Dort laufen gemäß der Tradition junge Schäfer über das abgeerntete Feld um die Wette – und zwar barfuß. ble/dpa/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018