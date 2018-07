Rückkehr des Hexengetränks

Bis 1998 war die grünlich-süße Spirituose Absinth in Europa verboten. Noch immer haftet dem Kräuterschnaps ein zweifelhafter Ruf an, dennoch wird er in Teilen Frankreichs wieder salonfähig.

Alte Trinkrituale leben wieder auf: Zwei Zuckerstücke werden angezündet, die Flüssigkeit tropft dann ins Glas, das mit Absinth gefüllt ist. © dpa

Der Spitzname kommt nicht von ungefähr. „Die grüne Fee“, wie Absinth genannt wird, deutet schon die aufregend-gefährliche Wirkung eines Hexengetränks an, das in andere Sphären führen kann. Dieser Eindruck entsteht leicht, wenn sich das Glas mit der gelblichen oder gar grünlichen Flüssigkeit füllt, im Gemisch mit Wasser milchig und dann noch mit Zucker versüßt wird. Würzig ist der Geschmack von

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018