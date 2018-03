Schallplatte statt Urne

Traditionelle Bestattungen waren gestern. Heute lassen sich kremierte menschliche Überreste sogar in Vinyl pressen und mit Musik bespielen.

Der Brite Jason Leach hat die Geschäftsidee seines Lebens: Er presst die Asche von Verstorbenen zu einer Schallplatte. © dpa

Die gute, alte Schallplatte feiert ihr Comeback als Tonträger. In Großbritannien, wo bekanntlich alles ein bisschen anders ist, übernimmt sie noch eine weitere Funktion: Da ist es möglich, menschliche Asche in Plattenspieler-taugliches Vinyl zu pressen – und zum hörbaren Erinnerungsstück an Verstorbene zu machen. Der Mann, der diese Idee hatte, heißt Jason Leach. Mit seiner Idee will er nun

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.02.2018