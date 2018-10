Schlaf ist die Antwort

„Die Nabelschnur, durch die das Individuum mit dem Weltall zusammenhängt“ – mit diesen Worten beschrieb der deutsche Schriftsteller Friedrich Hebbel einen Zustand, der bis heute Rätsel aufgibt: den Schlaf. Forscher wissen nicht, warum es ihn gibt, aber wohl, warum wir ihn brauchen: Im Schlaf erholen wir uns. Unser Gehirn verarbeitet, unsere Zellen erneuern sich. Heißt im Umkehrschluss: Wer über längere Zeit nicht gut schläft, hat Gedächtnisprobleme und wird schneller alt. Gute Gründe, um dem Schlaf genügend Zeit zu widmen – und doch kommt er oft zu kurz zugunsten von Arbeit, Hobbys und Alltagsaufgaben. Nehmen wir den Schlaf nicht ernst genug? Der kürzlich in der Gründer-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellte Schlaf-Cocktail, der dafür sorgen soll, dass sich der Körper in kurzen Nächten schneller erholt, gehörte jedenfalls direkt nach der Sendung zu den Top-Abfragen bei der Suchmaschine Google. Dennoch: Ganz ohne Schlaf können wir nicht überleben. Wäre ja auch schade um die nicht geträumten Träume. Darüber rätselt die Wissenschaft ebenso: Warum haben wir welche, und warum können sich manche Menschen an sie erinnern und andere nicht? Wenn wir ins Bett gehen, betreten wir eine andere Welt – vielleicht findet sich manche Antwort dort . . . ble (mit dpa)/Bild: Istock

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018