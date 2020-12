Schnell noch die Stiefel putzen!

Es ist wieder soweit: Etliche geputzte Kinderstiefel werden am Abend vor dem 6. Dezember vor die Haustür oder die Zimmertür gestellt. Dann beginnt die Vorfreude auf Schokolade, Nüsse, Mandarinen und kleine Geschenke. Doch warum steckt der Nikolaus, begleitet von Knecht Ruprecht, die Geschenke in Schuhe? Die Figur des heiligen Nikolaus’ geht auf die historische Person Nikolaus von Myra zurück. Er soll im vierten Jahrhundert nach Christus als Nothelfer im Kloster Sion in der Nähe der antiken Stadt Myra für die Armen gedient haben. Daraus hat sich wohl der Gabenbringer Sankt Nikolaus entwickelt. Der „Einlegebrauch“ am Nikolaustag – so steht es auf der Internetseite nikolaus-von-myra.de des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken – entstand im Mittelalter aus der sogenannten Jungfrauenlegende. Um den drei Töchtern eines armen Mannes in ihrer Not zu helfen, brachte Nikolaus an drei Nächten je einen Goldklumpen in das Haus der Mädchen. Das durch den Kamin eingeworfene Gold soll sich dann in den zum Trocknen aufgehängten Strümpfen der drei Töchter verfangen haben. Ein Feiertag ist der 6. Dezember hierzulande – anders als in Spanien und Finnland – aber nicht. Die Spanier und Finnen feiern an diesem Tag jedoch politische Ereignisse und nicht den Nikolaus. soge (Bild: iStock)

