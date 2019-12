Schöne Bescherung

Kurz vor Weihnachten wetteifern Deko-Fans um die schönste Fesstagszierde – auch in Ontario, Kanada. Dort wachsen in den Vorgärten die Glitzerornamente aus der Erde wie im Sommer die Blumen. Den opulenten Weihnachtsschmuck lassen sich die Kanadier etwas kosten. Skedaddle ist eine von mehreren Firmen, die Privathaushalten einen professionellen Deko-Service bietet. Der Einstiegspreis liegt dort bei 1000 Dollar. Dafür nehmen die Profis ihren Kunden viele Sorgen ab – wie etwa schiefe Weihnachtsbäume, verhedderte Lichterketten oder das stundenlange Suchen nach der einen losen Birne. „Im Winter, wenn es weniger zu tun gibt, können wir auf diese Weise unsere Mitarbeiter beschäftigen“, sagt Ryan Rainville, Manager des Unternehmens Skedaddle, das im Sommer Schädlingsbekämpfung betreibt. Rainville, der an der Business School in Östrich-Winkel studiert hat, nimmt es mit einem stolzen Lächeln auf, wenn er hört, dass solch opulente Dekorationen in deutschen Gärten fast undenkbar seien. „Es ist definitiv Luxus, sich den Service zu leisten“, sagt er. Sein eigenes Haus hat Rainville derweil noch nicht geschmückt. „Nach all den Wochen werde ich der Deko langsam überdrüssig“, gibt er zu. „Aber wenn meine Frau darauf besteht, muss ich bald privat noch mal ran.“ Bild: Nabert

