Shopping-Malls im Wachkoma

Wo viele Amerikaner früher ihre Freizeit verbrachten, wird heute nicht einmal mehr eingekauft. Eine Doku-Serie über leere Einkaufszentren in den USA ist mittlerweile ein Erfolg auf Youtube.

Shopping-Malls waren einst in den USA ein beliebter Treffpunkt. Mittlerweile sind viele Einkaufszentren – wie hier in Ohio – menschenleer. © Getty Images/iStockphoto

Langsam fährt die Kamera den halbdunklen Korridor entlang. Da, endlich, ein Motiv: Too much of a good thing can be wonderful, das Mae-West-Zitat steht auf einem grauen Vorhang, der ein Rollgitter verdeckt. Wir befinden uns in der Galleria Pittsburgh Mills, einem großen überdachten Einkaufszentrum im östlichen Pennsylvania, und der Spruch trifft hier nicht ganz zu. Einkaufszentren galten in den

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3465 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018