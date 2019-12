Mit mehr als 330 Millionen Zuschauern ist Holiday on Ice die meistbesuchte Eisshow der Welt. Im Laufe der Zeit hat sie sich zu einem Entertainment-Giganten entwickelt und erschafft für die Zuschauer jedes Jahr neue, faszinierende Welten auf dem Eis. Das Herz der Show bilden bis zu 40 internationale Profiläufer und Artisten, die ihre ganze Leidenschaft in jede Aufführung stecken und die Zuschauer mit spektakulären Stunts und anspruchsvollen Performances auf und über dem Eis begeistern. Vom 30. Januar bis 2. Februar ist die Show „Supernova“ in der SAP Arena zu sehen. Tickets gibt es unter www.holidayonice.com. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019