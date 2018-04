So ein Zirkus

Anzeige

Buntes Gewerbe, harte Zeiten: Nicht jeder Zirkus erwacht aus seinem Winterschlaf zu neuem Leben. Der Circus Danielo – neun Ponys, fünf Lamas (im Bild), drei Hunde, eine Zirkusfamilie samt Clown – hatte sein Quartier mangels Alternativen in Bad Kreuznach aufgeschlagen. Eine Geldstrafe gegen den Zirkus drohte, doch die Stadt ließ sich letztlich erweichen. „Ein hartes, aber schönes Leben“, sagt Zirkusdirektorin Monja Rojan. Ihr Circus Danielo möchte weitermachen – „bis es nicht mehr geht“. Zirkus in seiner heutigen Form feiert in diesem Jahr ein 250-jähriges Jubiläum. Für die Begeisterung sorge das Zusammenspiel aus Akrobatik, Tierdressur und Clownerie, sagt Dietmar Winkler vom Zirkusarchiv Winkler aus Berlin. Dies sei eine Kunstform, die nicht elitär sei, sondern die breite Masse anspreche. In Deutschland gibt es mehr als 350 Zirkusunternehmen, die meisten davon sind kleine Familienbetriebe. Auch die Kinder von Zirkusdirektorin Rojan sind im Zirkusbetrieb groß geworden und Teil der Show. Doch ob ihre Söhne das Unternehmen weiterführen werden, das sei noch unklar. Die Tradition verschwinde, sagt sie wehmütig. Nun geht es erst einmal in die neue Saison. Mit jedem Applaus wird der kleine Zirkus weiter angetrieben – allerdings in eine ungewisse Zukunft. dpa/Bild: dpa