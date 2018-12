Viele Legenden ranken sich um den „Stern von Bethlehem“: Ist er reine Fiktion oder gab es ihn wirklich? Und wenn ja, verbirgt sich ein astronomisches Ereignis dahinter? In seinem Vortrag am Donnerstag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr im Sternensaal des Planetariums Mannheim geht Dr. Christian Theis dieser Frage nach und stellt verschiedene astronomische Erklärungsansätze mit Hilfe der modernen Planetariumstechnik in der Kuppel vor, wie es auf der Homepage des Planetariums beschrieben ist.

Christian Theis arbeitete als Astrophysiker 20 Jahre lang in der astronomischen Forschung. Seit 2010 ist er Direktor des Planetarium Mannheim. imp

