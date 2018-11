Treten, treten, treten

Weißkohl, wohin man sieht: Im Spreewald gibt es Firmen, die Sauerkraut noch nach traditioneller Art, nämlich durch stundenlanges Stampfen herstellen. Dafür steigen die Mitarbeiter regelmäßig in die meterhohen Fässer, so auch in der Firma Spreewaldmüller in Lübbenau (Brandenburg). Dort stehen Petra Peisker (von links), Anita Jurischka und Karin Schulz in einem großen Behälter mit geschnittenen Weißkohl. In Gummistiefeln und mit einem Tuch auf dem Kopf stampfen die Mitarbeiterinnen immer und immer wieder im Kreis. Die geschnittenen Weißkohlköpfe werden unter Zugabe von Salz und Kümmelextrakt festgetreten. Nach sechs bis acht Wochen kann das fertige Sauerkraut abgefüllt werden. Das Treten bewirkt, dass das Kraut verdichtet wird und Zellsaft austritt. Hohlräume im Fass werden so vermieden. Das Ganze soll verhindern, dass sich bestimmte Bakterien vermehren und Fehlgärungen entstehen. Gewollt ist dagegen, dass Milchsäurebakterien den Zucker im Kohl in Milchsäure umwandeln. Dann entsteht Sauerkraut, wie die Firma erläutert. Die Produktion des bekannten deutschen Gerichtes läuft derzeit auf Hochtouren. Im vergangenen Jahr erzeugte die deutsche Ernährungsbranche insgesamt rund 81 300 Tonnen Sauerkraut. dpa/Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018