Treu, aber eigenwillig

Katzen ziehen in der Regel viel Aufmerksamkeit auf sich – am Samstag stehen die Haustiere besonders im Fokus, denn der 8. August ist der Internationale Tag der Katze. Einzelgänger oder geselliger Artgenosse – welche dieser beiden Wege eine Katze geht, entscheidet sich in den meisten Fällen früh. Ausschlaggebend ist meistens, welche Früherfahrungen das Katzenjunge mit anderen Katzen macht und auch, welche angeborenen Anlagen sie mitbringt. Das beste Alter, um eine junge Katze von der Mutter zu übernehmen, ist zwischen der zehnten und zwölften Lebenswoche. Dann gewöhnen sich die Tiere schnell an die neue Familie und Umgebung. Eine Anschaffung bedeutet eine große Verantwortung – Katzen müssen täglich gefüttert und gepflegt werden – und das oft 20 Jahre. Deshalb sollte man genau überlegen, ob man auch wirklich ausreichend Zeit für ein Haustier hat und auch die Kosten dafür aufbringen möchte. Wer sich dafür entscheidet, sollte dem neuen Wegbegleiter einen möglichst geregelten Tagesablauf bieten. Katzen lieben nämlich Rituale. Das heißt: Zur selben Zeit Futter und auch die Katzentoilette sollte am gleichen Ort bleiben. Auf Abweichungen reagieren die Samtpfoten sensibel. Katzen lieben die warmen Sommermonate, zu viel Hitze tut aber auch ihnen nicht gut. chk/Bild: serpilguler

