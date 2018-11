Typisch Herbst

Verfärbte Blätter säumen Straßen und Wege, wie auch hier im Waldpark Mannheim. Es ist Herbst. Manche lockt das erst recht vor die Tür, andere macht das eher melancholisch. Denn wenn die Tage dunkler werden, haben viele Menschen auch mit trüber Stimmung zu kämpfen. Die Kraft der Sonne fehlt. Der Herbst-Blues – übersetzt etwa: Schwermut, depressive Verstimmung – macht sich breit. In einer YouGov-Umfrage gaben 51 Prozent der mehr als 2000 Befragten an, dass sie im Herbst unter Stimmungsschwankungen leiden. Frauen reagierten dabei sensibler auf das herbstliche Grau-in-Grau als Männer: Der Umfrage zufolge spüren 55 Prozent der weiblichen Befragten den herbstlichen Blues, aber nur 46 Prozent der Männer werden von Schwermut-Anflügen gepackt. Es ist die Umstellung auf die kalte Jahreszeit, die zu schaffen macht – und das ist ein ganz natürliches Phänomen. Und nach dem Traumsommer 2018 scheint der Kontrast umso schroffer. Ob nun das Sonnen-Plus für mehr Widerstandskraft gesorgt hat oder der Kummer tatsächlich nur noch heftiger ausfällt: Der Herbst ist die perfekte Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Also auf, wenn nicht zu einer Wanderung, dann in die Sauna oder für einen Serienmarathon auf das Sofa – und den Herbst einfach draußen lassen. ble/dpa/Bild: Keiper

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018