Unter Wasser

Die Musik versetzt uns in andere Welten. Gleich den zauberhaften Wasserwesen, denen gemeinhin eine gefährliche Verführungskraft nachgesagt wird, will der französische Fotograf Didier Vasse den Betrachter zum „côtè rêves“ ziehen, auf die Seite der Träume. Sein Instrument sind surrealistische Irritationen. Der von irgendwo her oder irgendwo hin eilende Saxophonist (Bild) verdoppelt den Effekt, den Didier Vasse erreichen will. Die teils sandige, teils felsige französische Mittelmeerküste ist das Revier des gebürtigen Parisers. Nur wenige Sekunden bleiben dem auf Unterwasser-Aufnahmen spezialisierten Fotografen, um die Illusion perfekt zu machen. Didier führte als junger Mann eine Surf-Schule an der Côte d’Azur, bevor er von dem bekannten Fotografen Francois Van Seveur lernte und in Marseille das Diplom für Fotografie erlangte. Doch auch heute kann er sich dem Ruf des Meeres nicht verwehren und inszeniert seine Blicke unter die Oberfläche als Bilder einer fremden Wunderwelt. Dabei müssen seine Models so gut tauchen können, dass man ihnen abnimmt, sie seien völlig in ihrem Element – ganz wie die Fische um sie herum. Was ist real? Der Fotograf wird zum Philosophen und lässt die Antworten auf diese Frage verschwimmen. gm/Bild: Didier Vasse