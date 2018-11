Verzauberte Innenstadt

Am 28. November öffnet der Mannheimer Märchenwald zum siebten Mal seine Pforten. Täglich von 11 bis 21 Uhr werden dort Kinderträume Wirklichkeit. Der Mannheimer Märchenwald wartet auch in diesem Jahr mit vielen Überraschungen auf. Mit den liebevoll gestalteten Märchenhütten, lebendig gewordenen Fantasiefiguren, Märchenerzählern und Hunderten von echten Bäumen (auch in diesem Jahr wieder aus Odenwälder Produktion, um auf lange Transportwege zu verzichten) verwandeln die Veranstalter-Familien Rick und Rick-Schmidt mit ihren zahlreichen Mitarbeitern den Mannheimer Paradeplatz jedes Jahr um die Weihnachtszeit in eine märchenhafte Landschaft. Die neuen Schattenspiele sind Teil eines großen Gewinnspiels von Galeria Kaufhof am Paradeplatz.

Das Programm der ersten Tage

Mittwoch, 28. November: 17 Uhr Eröffnung zusammen mit der Werbegemeinschaft Mannheim City. Donnerstag, 29. November: ab 15 Uhr Märchentheater auf der Bühne, ab 16 Uhr Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine, ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne), ab 18 Uhr Eiskönigin Elsa besucht mit Anna und Olaf den Märchenwald. Freitag, 30 November: Ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 15 und ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne), 20 Uhr Feuershow mit „Danny & friends“ (Bühne). Samstag, 1. Dezember: ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 13 und ab 15 Uhr Märchentheater (Bühne), ab 15 Uhr Das Aschenputtel aus dem Nationaltheater Mannheim besucht den Märchenwald, 17 Uhr Zaubershow mit den Hofnarren, 19 Uhr Die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ (Bühne). Sonntag, 2. Dezember: ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 13 und ab 15 Uhr Märchentheater (Bühne), 16 Uhr Der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier (Bühne). Montag, 3. Dezember: ab 15 und ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne). Dienstag, 4. Dezember: ab 15 und ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne), 18 Uhr Autogrammstunde SV Waldhof Mannheim. Mittwoch, 5. Dezember: ab 15 und ab 17 Uhr Märchentheater auf der Bühne, 18 Uhr Musikshow „Naro & friends“ (Bühne). Donnerstag, 6. Dezember: ab 15 Uhr Märchentheater (Bühne), ab 16 Uhr Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine, ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne), ab 18 Uhr Eiskönigin Elsa besucht mit Anna und Olaf den Märchenwald. Freitag, 7. Dezember: ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 15 und ab 17 Uhr Märchentheater (Bühne), 20 Uhr Feuershow mit „Danny & friends“ (Bühne). Samstag, 8. Dezember: ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 13 und ab 15 Uhr Märchentheater (Bühne), 17 Uhr Zaubershow mit den Hofnarren, 19 Uhr Die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ (Bühne). Sonntag, 9. Dezember: ab 12 Uhr König Reinhold besucht seinen Märchenwald, ab 13 und ab 15 Uhr Märchentheater (Bühne), 16 Uhr Der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier (Bühne).

Wer möchte auf die Bühne?

Was wäre der Märchenwald ohne Egon, den sprechenden Baum? Er wird dieses Jahr wieder in Mannheim zu Gast sein und den Kindern neue Geschichten erzählen. Mit Karussell und Märchenwald-Bahn ist auch für die Kleinen immer etwas geboten. Das Märchenwald-Team wird sich wieder viel Mühe geben, den vielen Besuchern der Innenstadt und des Mannheimer Märchenwalds unvergessliche Stunden zu bereiten. Die Märchenwald-Bühne steht in diesem Jahr auch jedem offen, der gerne mitmachen möchte. Singen, tanzen oder vorlesen, alleine oder in der Gruppe – einfach melden unter der Telefonnummer 0160/96 05 50 95. Natürlich ist auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Ob mit Bratwurst, Glühwein im original Märchenwald-Becher, Crêpe, Nuss-Spezialitäten oder anderen vielfältigen Leckereien wie Flammlachs und Langos werden im Märchenwald kulinarische Wünsche erfüllt. Nach Herzenslust können auch Lebkuchenherzen individuell verziert werden. imp

