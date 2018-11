Vorweihnachtliches Multitasking

Am 7. Dezember feiert „Das Schönste der Schönen“ Premiere: ein Best-of aus drei Programmen und sieben Jahren „Schöne Mannheims“. Zahlreiche Auftritte folgen. Nur die Weihnachtstage, die sind heilig.

Die Adventszeit stürzt Susanne Back jedes Jahr in dasselbe Dilemma: „Ich liebe Weihnachten, aber gleichzeitig ist das die Zeit im Jahr, in der ich am meisten zu tun habe“, erzählt die Sängerin und Schauspielerin. Anna Krämer geht es ähnlich. „Ich bin Mutter, mein Sohn kündigt frühzeitig an, dass nun bald Weihnachten ist“, sagt sie lachend und zählt auf: „Adventskalender basteln, Plätzchen backen, wenn Schnee liegt natürlich auch Schlittenfahren: Ich bin also sehr gefordert – neben dem ganzen Auftrittsmarathon.“ Stefanie Titus und Smaida Platais nicken verständnisvoll – auch für die Pianistin und die Sopranistin gehören die Weihnachtstage der Familie. Die Vorbereitung wird also allen vier Frauen einiges an Multitasking abverlangen. Aber das können sie ja.

Alle drei Shows laufen parallel

Es ist Samstagabend, 18.45 Uhr, in 75 Minuten werden die Schönen Mannheims auf der Bühne der Stadthalle in Hockenheim stehen. In der Garderobe hängen Kleidersäcke, Smaida Platais trägt schon mal ihr Make-up auf, die Stimmung ist tiefenentspannt. Ein Interview vor dem Auftritt? Gar kein Problem. Heute ist „Entfaltung“ dran, das dritte Programm, das die vier Frauen gemeinsam entwickelt haben, und mit dem sie 2016 an die Erfolge ihres Erstlings „Hormonyoga“ von 2011 und „Ungebremst“ von 2014 anknüpften. Sie spielen – anders als die meisten anderen Künstler – bis heute alle drei Shows parallel, denn, so Pianistin Stefanie Titus: „Jeder soll die Chance haben, alles zu sehen. Im Lauf der sieben Jahre sind viele Bühnen in ganz Deutschland hinzugekommen.“ Und Anna Krämer ergänzt lachend: „Ich glaube, Hormonyoga werden wir auch gar nicht mehr los, wollen wir aber auch nicht. Es hat für uns das Besondere des ‚ersten Babys’, und das Publikum will es immer noch sehen. Es gibt Leute, die waren zehnmal da. Was aber niemanden stört, denn jeder Abend ist anders.“

Es ist die sehr besondere Mischung aus dem grandiosem Gesang von Smaida Platais, Susanne Back und Anna Krämer, der fulminanten Pianistin Stefanie Titus, witzigen Texten, ironischen Pointen und auch ganz stillen, anrührenden Momenten, die dem Quartett eine Erfolgsgeschichte beschert haben, mit der es nie gerechnet hatte. „Anfangs dachten wir, vier Auftritte sollten schon drin sein, damit sich die ganze Proberei auch lohnt“, erinnert sich Stefanie Titus. Aber ihr Name, „Schöne Mannheims“, schlug sofort ein, und dass da vier gestandene Frauen die Männerwelt, ihre Geschlechtsgenossinnen, vor allem aber auch sich selbst musikalisch auf die Schippe nahmen, kam an. „Alle sagten: So was gab es bisher nicht. Dabei haben wir das gemacht, was wir auch schon vorher gemacht hatten. Nur eben jetzt zusammen“, erklärt Anna Krämer.

Geprobt wird meist im Wohnzimmer von Stefanie Titus, in dem ein Flügel steht. Entwickelt, geschrieben, komponiert und arrangiert wird das meiste gemeinsam. „Jede von uns hat ihre Stärken, die sie in die Sache hineinwirft“, erklärt Titus. Die Kommentare der anderen sind ehrlich und auch mal schonungslos: „Manchmal sitzen wir wochenlang an einer Sache, und dann fällt das Urteil: Nee, nicht gut“, erzählt Susanne Back. Ein Jahr haben sie an ihrer „Entfaltung“ gearbeitet, bis sie mit dem zweistündigen Programm zufrieden waren. Neue Ideen liegen in der Schublade und gären in den Köpfen, doch mit einer komplett neuen Show wollen sich die Damen Zeit lassen. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen und werden schon gar nicht irgendwas machen, von dem wir nicht überzeugt sind“, sagt Back. Stattdessen haben sie nun, zum siebenjährigen Bestehen der Truppe, das „Schönste der Schönen“ zusammengesucht: „Wir rasen nun also mit Hormonyoga ungebremst in die Entfaltung“, verkündet Stefanie Titus. Die Vorpremiere des Best-of-Programms am 5. Dezember im Mannheimer Schatzkistl ist schon ausverkauft, zwei Tage später folgt die offizielle Premiere im Palatinum in Mutterstadt. Bis Ende 2019 stehen Auftritte von Baden-Baden bis Sylt auf dem Tourplan. Und in wenigen Tagen, am 29. November, feiern sie auch noch 100 Jahre Frauenwahlrecht mit Gästen im Mannheimer Capitol. Nur über Weihnachten und Neujahr gibt es eine Lücke im Terminkalender, die allen Vieren auch Zeit für ihre Soloprojekte lässt. Smaida Platais singt zum Fest allerdings nur privat: „Wir laden Leute zum Weihnachtssingen in unseren Hof ein, das ist manchmal ein bisschen schräg, aber schön“, erzählt sie. Susanne Back spielt vor den Festtagen noch einige Dinnershows am Capitol und Kindertheater in Heidelberg, und Anna Krämer fährt über die Feiertage zur Familie in die Eifel, um Traditionen hochzuhalten: „Zum Beispiel den immer wiederkehrenden Satz zu sagen: So schön wie dieses Jahr war der Baum aber noch nie.“ Ein paar Anekdoten später steht in der Garderobe in Hockenheim der Entschluss: „Wir sollten uns auch mal Gedanken über ein Weihnachtsprogramm machen.“ Die Entfaltung der Schönen Mannheims geht ungebremst weiter. Ute Maag

n Ausgewählte Termine: 29. November, Capitol Mannheim: Jetzt erst – Recht!? Die Schönen und Gäste 7. Dezember, Palatinum Mutterstadt: Das Schönste der Schönen – Best of! (Premiere) 16. Dezember, Jockgrim: Hormonyoga 15. Januar, TAW Frankenthal: Das Schönste der Schönen – Best of! 26. Januar, Tollhaus Karlsruhe: Das Schönste der Schönen – Best of! 20. und 21. Februar, Schatzkistl Mannheim: Entfaltung 22. Februar, Alte Druckerei Weinheim: Entfaltung 8. März, Palatin Wiesloch: Das Schönste der Schönen – Best of! Weitere Informationen: www.schoenemannheims.de

