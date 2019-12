Was Eis so glatt macht

Schon seit Jahrtausenden gleiten Menschen mit Hilfsmitteln an den Füßen übers Eis. Was dem sanften Gleiten physikalisch zugrunde liegt, ist allerdings noch nicht so klar wie viele wohl vermuten würden. Französische Forscher berichten nun, Eis sei deshalb so rutschig, weil der dünne Wasserfilm darauf zähflüssig wie Öl ist und dadurch ein gutes Gleitmittel darstelle. Dass ein dünner Wasserfilm auf der Eisoberfläche das Gleiten mit Schlittschuhen oder Kufen möglich macht, darüber herrscht unter Wissenschaftlern allgemeine Einigkeit. Doch obwohl der Vorgang seit mehr als 150 Jahren untersucht wird, ist der genaue Mechanismus bis heute umstritten. „Die geringe Reibung des Eises bleibt jedoch paradox und entgegen der Erwartung, da flüssiges Wasser aufgrund seiner geringen Zähflüssigkeit üblicherweise als schlechtes Gleitmittel angesehen wird“, erklären die Forscher um Lydéric Bocquet und Alessandro Siria vom Forschungsinstitut ENS in Paris. Sie stellen fest, dass die Reibung des Eises mit der Temperatur (minus 15 bis null Grad) zunahm – kälteres Eis ist also rutschiger. „Die Zunahme der Zähflüssigkeit mit der Temperatur kann als zunehmende Dichte von Eisfragmenten interpretiert werden, wenn das Eis nahe dem Schmelzpunkt weicher wird“, erläutern die Physiker. dpa/Bild: istock

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019