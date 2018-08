Weg ins Meer

Eine kleine Meeresschildkröte, die gerade geschlüpft ist, hinterlässt eine Spur auf nassem Sand. Sie will das warme Wasser des Mittelmeers erreichen, über dem gerade die Sonne untergeht. Schildkröten gibt es seit rund 200 Millionen Jahren. Die Loggerhead- und Grüne Schildkröte wäre in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts beinahe ausgerottet worden. Doch entlang des geschützten Strandes in der Lara-Bucht auf Zypern legen diese Arten noch immer ihre Eier ab. Die Weibchen kommen in den Sommermonaten an den Strand, um Nester in den Sand zu graben. Die Sonne übernimmt den Rest – aber nicht nur: Damit es der Nachwuchs unbeschadet ins Meer schafft, helfen auch Naturschützer und Biologen. Sie schützen die Eier mit umgestülpten Drahtkörben vor Fressfeinden und tragen, wenn es sein muss, die Kleinen ins Wasser. Das Schildkröten-Schutz-Projekt gibt es seit 40 Jahren. Seit 1971 stehen die Tiere auf Zypern unter Naturschutz. Die Bemühungen haben die Bestände wieder steigen lassen. Meeresschildkröten lebten ursprünglich an Land, haben sich jedoch wie andere marine Säugetiere – etwa Delfine und Wale – das Meer als Lebensraum auserkoren und sich angepasst: Sie sind schnelle Schwimmer und gute Taucher. Weltweit gibt es noch sieben Meeresschildkrötenarten. dpa/ble/Bild: dpa

