Weihnachten im Quartier Q 6 Q 7

In Kooperation mit dem Cineplex Mannheim sorgt das Quartier Q 6 Q 7 für die kleinen Besucher für eine spannende Alternative zu den Weihnachtseinkäufen der Erwachsenen: Am Samstag, 30. November, wird mit dem Film „Die Eiskönigin II“ das mittlerweile elfte Kinderkino veranstaltet. Die Eltern können ihre Kleinen abgeben, ihre Einkäufe erledigen, und auf die Kinder wartet ein spannender Nachmittag ohne Langeweile. Los geht es an diesem Tag um 12.30 Uhr mit dem Check-in der Kinder im Erdgeschoss von Q 6 (zwischen den Geschäften Superdry und Marc O’Polo). Anschließend gibt es ein Kids-Menü mit Pasta und Tomatensoße oder Pizza Margherita sowie einem Softdrink bei OhJulia, um 14 Uhr schaut die Gruppe den Film „Die Eiskönigin II“ bei Popcorn und Softdrink. Im Anschluss gibt es eine weihnachtliche Bastelstunde – beides im Cineplex Mannheim. Um 17 Uhr können die Eltern ihre Kinder dann im Erdgeschoss von Q 6 abholen. Das Kinderkino wird begleitet von pädagogischem Fachpersonal für insgesamt 15 Euro pro Kind, das mindestens fünf Jahre alt ist. Im Anschluss wartet auf die Kids eine süße Überraschung im Intermezzo Di Dario Fontanella. Fürs Kinderkino „Die Eisprinzessin II“ am Samstag, 30. November, gibt es noch einige wenige freie Plätze. Eine Anmeldung ist bis zum 24. November telefonisch unter 0621/86 07 42 41 möglich.

Wunschbaum. Schenken und helfen.

Der Weihnachtsbaum im Basement Ebene -1 des Quartiers Q 6 Q 7 vor der dm-Drogerie ist ein ganz besonderer. Denn dort können Kindern und Jugendlichen aus dem Katholischen Kinder- und Jugendheim St. Josef in Mannheim Weihnachtswünsche erfüllt werden. Und das geht so: Jeder, der schenken möchte, wählt dazu eine Wunschkarte eines der Kinder und Jugendlichen am Wunschbaum aus, kauft das Geschenk und gibt es verpackt und mit der Wunschkarte versehen bis spätestens 16. Dezember am Infopoint im Basement des Quartiers Q 6 Q 7 ab. Das Katholische Kinder- und Jugendheim St. Josef betreut in langer Tradition Kinder und Jugendliche in Wohngruppen und Wohngemeinschaften in Mannheim und der Region. Unterschiedliche Angebote in den Bereichen Schule, Freizeit, Sport und Musik fördern ihre Kreativität und Entwicklung. Geschmückt wurde der Wunschbaum im Quartier Q 6 Q 7 von „Sallys Welt“. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019