Weihnachtsaktionen für Kinder

Engelhorn mode im Quadrat versüßt den Kleinsten mit zahlreichen Aktionen in der Kinderabteilung die Weihnachtszeit. So haben sie am Samstag, 7. Dezember, die Möglichkeit, zwischen 12 und 17 Uhr ein Foto mit dem Nikolaus zu machen. Wer zu Weihnachten selbst verzierte Lebkuchen verschenken möchte, ist dazu eingeladen, am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 17 Uhr in der Weihnachtsbäckerei köstliche Lebkuchen ganz nach Belieben zu verzieren. Außerdem können die kleinen Besucher am Samstag, 21. Dezember, in der Kinderabteilung Geschenke basteln. Ein Highlight sind sicherlich auch die Weihnachtsengel, die an allen Adventssamstagen von 14 bis 19 Uhr bei engelhorn Mode im Quadrat, engelhorn sports, engelhorn the box und engelhorn active town mit kleinen Naschereien unterwegs sind. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019