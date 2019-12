Weihnachtskonzert in der Johanniskirche

Wie jedes Jahr klingt auch auch dieses mit den traditionellen Weihnachtskonzerten des KlangForum Heidelberg aus. Die beiden Klangkörper Schola Heidelberg und barocke aisthesis consort bringen unter anderem in der Johanniskirche in Mannheim am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr Werke zeitgenössischer Komponisten und Meister der Alten Musik zur Aufführung. Die Programme der Ensembles Schola Heidelberg und ensemble aisthesis unter der künstlerischen Leitung von Walter Nußbaum zählen seit über 20 Jahren europaweit zu den gefragtesten ihres Genres. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich dem weihnachtlichen Trubel für einen Abend entziehen kann. Und ich freue mich besonders, dass wir diese Tradition weiterhin fortsetzen können“, sagt Walter Nußbaum. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019