Weihnachtsmarkt zum Vorfahren

Alexandra Giourmetaki hält frisches Gebäck in ihren Händen, sie hat es vor wenigen Sekunden auf einem Weihnachtsmarkt in Walsrode in Niedersachsen gekauft. Dieses Szenario klingt, als stamme es aus der Adventszeit der vergangenen Jahre – wäre da nicht eine klitzekleine Besonderheit: Giourmetaki lacht den Fotografen dieses Bildes aus einem Auto heraus an, während sie durch den „Drive-In-Weihnachtsmarkt“ des Anders Hotels gefahren wird. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es Alternativen zu den geliebten Weihnachtsmärkten, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden können. So verteilen die Helfer von Heidelberg Marketing den „Weihnachtsmarkt im Paket“. Das sind magentafarbene Packungen gefüllt mit Glühwein, zwei Weihnachtsmarkttassen, gebrannten Mandeln und Magenbrot. Ein Auto nach dem anderen hielt am vergangenen Wochenende vor dem aufgebauten Zelt auf dem Neckarmünzplatz, ließ sich das Paket einladen und fuhr weiter. Dieses kostet 19.50 Euro, sechs Euro fließen in einen Spendentopf für die Heidelberger Schausteller. Die Mannheimer Stadtverwaltung hat dagegen aufgrund der hohen Infektionszahlen alle Weihnachtsmärkte sowie sämtliche Alternativen abgesagt. soge/dpa (Bild: Philipp Schulze/dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020