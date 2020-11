Weihnachtszauber in der Quadratestadt

Alles ist anders in diesem Jahr – so auch die Vorweihnachtszeit. Die Weihnachtsmärkte finden nicht statt, dennoch lohnt sich immer ein Besuch der Mannheimer Innenstadt vor Weihnachten – nicht nur, um Geschenke, Dekorationen oder mehr für das bevorstehende Fest der Liebe zu kaufen. Denn auch in Corona-Zeiten erstrahlt die Innenstadt weihnachtlich und besonders kreativ dekoriert. Erstmals ist der Handel aufgerufen, sich bei einem Schaufensterwettbewerb noch schöner zu präsentieren und eine Fach-Jury zu beeindrucken. Der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung veranstaltet gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Mannheim City und dem Stadtmarketing Mannheim diesen Schaufensterwettbewerb, bei dem aber auch die Besucher gewinnen können. Am roten Würfel zu erkennen Welches Schaufenster gefällt am besten? Das ist die Frage, die die Kunden und Besucher beim stimmungsvollen Bummeln durch die Quadrate beantworten können. Unter den abgegebenen Abstimmungskarten werden Einkaufs- oder Gastronomiegutscheine sowie tolle Sachpreise verlost. Alle Geschäfte, die sich am großen Schaufensterwettbewerb beteiligen, sind an dem roten Würfel mit dem Logo „Weihnachtszauber in Mannheim“ zu erkennen. Diese roten Würfel sowie Inspirationen für die Schaufenstergestaltung wurden von Schülern des zweiten Lehrjahres „Gestalter für visuelles Marketing“ der Heinrich-Lanz-Schule hergestellt. So können die Besucher an den Schaufenstern entlangbummeln, sich an den unterschiedlichen weihnachtlichen Dekorationen erfreuen, dabei ihr ganz individuelles „Lieblingsschaufenster“ auswählen und auf die Abstimmungskarte eintragen.

Abstimmungskarte bis 10. Dezember abgeben

Die Abstimmungskarten liegen in den 22 teilnehmenden Geschäften aus und sollten dann einfach bis Donnerstag, 10. Dezember, wieder in den Geschäften abgegeben werden. Unter allen abgegebenen Abstimmungskarten werden die Preise ausgelost, und die Gewinner werden kontaktiert. Abgestimmt werden darf ausschließlich für eines der kreativ gestalteten Schaufenster, mehrere Antworten können nicht berücksichtigt werden. Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen.

Teilnehmende Geschäfte: n AppelrathCüpper, P 5, 1-4 n Bücher-Bender, O 4, 2 n Buchhandlung Schmitt und Hahn, N 2, 8 n Butlers, P 5, 1-4 n Cotto, B 1, 6 n Feldblume, M 4, 4 n Galeria Karstadt Kaufhof, P 1 n Hirsch + Ille, N 5, 11-13 n Hut Konrad, C 1, 8 n Löwen-Apotheke, P 2, 10 n Naturbekleidung HautNah, M 7, 13 n Optik MATT, Q 2, 24 n Oxfam Shop Mannheim, N 2, 9 n Perché No, P 3, 8-9 n Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier, Q 6 Q 7 n Scherenschnitt, Q 3, 5 n Südlandhaus Mannheim, Q 4, 22 n Tag und Nacht, P 7, 9 n Topf und Pfanne, Q 2, 12 n Umgekrempelt, M 2, 15a n Urmel – Richtig gutes Spielzeug!, O 7, 29 n Vertigo, P 7, 8 imp (Bilder: Stadt Mannheim)

