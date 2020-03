Weinbau zwischen Wüsten

Schon zwei Tage nach ihrer Ankunft in der Kristall Kellerei hat Feline Ehresmann ihre Feuertaufe zu bestehen. „Die Presse war plötzlich kaputt, und vor der Tür stand ein Anhänger voll mit Trauben“, sagt die 23-Jährige. Das war Anfang Februar 2019. Weinlese-Zeit in Namibia. „Man kann hier nicht planen wie in Europa und schnell einen Servicetechniker anfordern“, sagt Ehresmann.

