Wetterfühlig

Gewitterwolken ziehen über die A7 in Bayern, unter ihnen fließt der Verkehr. Wetterveränderungen: Sie gehen oft nicht einfach so am Menschen vorbei, wenngleich sie manchmal auch nur als Entschuldigung herhalten müssen. Manche Menschen aber behaupten, sie könnten aufziehende Sommer-Gewitter in den Gelenken spüren. Ist da etwas dran? Einen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt es zwar nicht, erklärt Martin Rinio, ärztlicher Direktor der Gelenkklinik Gundelfingen. Allerdings können Wetterveränderungen tatsächlich Gelenksteifigkeit und Schmerzen verursachen. Ein möglicher Grund dafür: Zieht eine Schlechtwetterfront heran, sinkt der Luftdruck. Dadurch dehnt sich Gewebe, so dass der Druck auf die Gelenke steigt. Und das kann schmerzen. Für gesunde Menschen sind solche Schmerzen meist nicht weiter schlimm. Weniger harmlos sind sie dagegen bei Arthrose-Patienten: Hier können Wetterveränderungen teils heftige Schmerzschübe verursachen – vor allem, wenn es feucht und kühl wird. Schonen sollte man die schmerzenden Gelenke dann allerdings nicht, warnt Experte Martin Rinio: Gerade in solchen Situationen sei regelmäßige Bewegung wichtig, damit der Knorpel im Gelenk mit überlebenswichtigen Nährstoffen versorgt wird. dpa/Bild: dpa

