Wie schön ist die Welt der Mathematik?

Ist Mathematik nun schön, wunderschön, oder wunderwunderschön? So heißen zumindest die drei Bücher eines gedruckten Mathe-Serials, Autor ist der ehemalige Lehrer Heinz Klaus Strick. Die meisten Menschen in Deutschland würden dieser Eingangsfrage wenig abgewinnen können. Mathematik ist teils verpönt, teils unverstanden, in ihrer Schönheit gemeinhin verkannt.

Gibt es noch eine Steigerung? Ja. „Mathe macht glücklich!“ steht in der E-Mail-Signatur der Mitarbeiterinnen des Gießener Mathematikums. Sprich: Wer die Schönheit der Mathematik erkannt hat, der ist glücklich. Ein Heureka-Erlebnis, wie man es sich in den Büchern bis „Mathematik ist wunderwunderschön“ erlesen und – Vorsicht: Anstrengung! – erarbeiten kann. Voraussetzungen sind Grundkenntnisse aus dem Matheunterricht der Schule. Und dann kann es auch losgehen.

Das Buch gibt Anregungen zum „Anschauen und Erforschen für Menschen von 9 bis 99 Jahren“. Das ist ein bisschen übertrieben. Für die Jüngsten dürften die binomischen Formeln und die Binomialverteilung noch weit weg liegen. Und den Ältesten fällt das abstrakte Denken in Formeln vielleicht wieder schwer. Wie gut, dass im Buch vieles über Bilder und Grafiken läuft. Das ist auch das Rüstzeug der Mathematik: Formeln auf der einen Seite, Grafiken, Kugeln, Linien, Knoten auf der anderen.

Vorkenntnisse erfordert

Etwas blauäugig erscheint der Autor, wenn er meint, kaum Vorkenntnisse voraussetzen zu müssen. Es ist wohl eher so: Wenn der durchschnittliche Wissenserwerb der Menschen mit dem Abitur einen gewissen Höhepunkt erreicht hat, dann ist diese Buchreihe anschlussfähig. Auf dem erworbenen Niveau lässt sich zum einen das Wissen erhalten und ausbauen. Zum anderen können die Leserinnen und Leser an praktischen, schönen und unterhaltsamen Beispielen eben diese Mathematik – die schön ist und glücklich macht – vielleicht doch noch erkennen, wenn das Pauken im Schulbetrieb dafür keinen Raum ließ. Viele Übungen, Tüftel- und Bastelarbeiten runden die einzelnen Kapiteln ab. Ergebnisse und Lösungen sind online verfügbar.

Martin SchäferHeinz Klaus Strick: Mathematik ist wunderwunderschön. Noch mehr Anregungen zum Anschauen und Erforschen, für Menschen zwischen 9 und 99 Jahren, Springer-Verlag, 333 Seiten, 17,99 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019