Zarte Schale, harte Schraube

Es gibt Menschen, die ein einfaches Ei in ein Kunstobjekt verwandeln können. Einer von ihnen ist Ludger Brandt. Der 57-Jährige aus dem pfälzischen Landau schafft abstrakte Werke und greift dabei ebenso zu echten Perlen wie zu Material aus dem Baumarkt.

Ludger Brandt fräst mit dem Dremel ein Ei auf. Später wird es mit Schneckenhäusern oder Muttern verziert oder mit Stäben durchbohrt, an denen er verschiedene Materialien auffädelt. Oder er setzt das Objekt selbst in Szene, wie etwa das bunte Tinamuei. © Eberhard Brandt/Blädel

Die zarte Schale hat es Ludger Brandt angetan. Kaum hat er ein neues, noch unbearbeitetes Ei in der Hand, weiß er auch schon, wie es später einmal aussehen soll, welche Gestalt er ihm geben will. An seinem Arbeitstisch in seiner Landauer Wohnung hat er das Werkzeug, mit dem er die Eierschale bearbeiten kann. Mal halbiert er sie und zieht dünne Messingstäbe hindurch, an denen er Perlen

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5911 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.03.2018