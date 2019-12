Auf dem Paradeplatz können die Besucher in eine zauberhafte Welt eintauchen: Der Mannheimer Märchenwald ist zum mittlerweile achten Mal in der Weihnachtszeit zu Gast und lässt täglich bis 28. Dezember von 11 bis 21 Uhr Kinderträume Wirklichkeit werden. Auch in diesem Jahr gibt es dort zahlreiche Überraschungen.

Mit den liebevoll gestalteten Märchenhütten, lebendig gewordenen Märchenfiguren, Märchenerzählern und Hunderten von echten Bäumen aus Odenwälder Produktion verwandeln die Veranstalter-Familien Rick und Rick-Schmidt mit ihren Mitarbeitern jedes Jahr um die Weihnachtszeit den Mannheimer Paradeplatz in eine märchenhafte Landschaft. Die bewegten Schattenspiele werden auch in diesem Jahr wieder für große Kinderaugen sorgen.

Programm der nächsten Woche

Freitag, 6. Dezember: Um 14 Uhr besucht König Reinhold seinen Märchenwald, um 15 Uhr wird ein Märchentheater gezeigt, und um 16 Uhr ist der Nikolaus zu Gast. Die Feuershow mit „Danny & friends“ ist um 20 Uhr zu sehen.

Samstag, 7. Dezember: Auf der Bühne wird um 13 und um 15 Uhr ein Märchentheater aufgeführt, gegen 14 Uhr besucht König Reinhold den Märchenwald, um 17 Uhr ist eine Zaubershow mit den Hofnarren zu sehen, und um 19 Uhr startet die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ und Live-Film-Musik-Show auf der Bühne.

Sonntag, 8. Dezember: Märchentheater auf der Bühne um 13 und 15 Uhr. König Reinhold besucht den Märchenwald um 14 Uhr, und um 16 Uhr ist der singende Weihnachtsmann mit einem Rentier auf der Bühne.

Montag, 9. Dezember: Ab 15 und ab 17 Uhr gibt es Märchentheater auf der Bühne.

Dienstag, 10. Dezember: Ab 15 und ab 17 Uhr erwartet die Besucher wieder ein Märchentheater auf der Bühne.

Mittwoch, 11. Dezember: Um 12 Uhr ist die Bläserklasse der Merian-Realschule zu Gast, und ab 15 Uhr ist wieder Märchentheater auf der Bühne zu sehen. Um 18 Uhr startet die Musikshow „Naro & friends“ – auch auf der Bühne.

Donnerstag, 12. Dezember: Ab 15 Uhr wird Märchentheater auf der Bühne gezeigt. Ab 16 Uhr stehen Schminken und Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine auf dem Programm, bevor ab 17 Uhr wieder Märchentheater auf der Bühne stattfindet. Um 18.30 Uhr besucht die Eiskönigin Elsa mit Anna, Kristof und Olaf den Mannheimer Märchenwald.

Freitag, 13. Dezember: Ab 14 Uhr besucht König Reinhold seinen Märchenwald, ab 15 Uhr ist Märchentheater auf der Bühne, und um 16 Uhr kommt der Nikolaus in den Märchenwald. Um 17.30 Uhr tanzen die Feuerio-Sternchen auf der Märchenwald-Bühne. Um 20 Uhr ist eine Feuershow mit „Danny & friends“, auch auf der Bühne, zu sehen.

Samstag, 14. Dezember: Ab 13 Uhr steht Märchentheater auf der Bühne auf dem Programm. Ab 14 Uhr besucht König Reinhold wieder seinen Märchenwald. Nochmal Märchentheater gibt es ab 15 Uhr auf der Bühne zu sehen. Um 17 Uhr findet die Zaubershow mit den Hofnarren statt, und um 19 Uhr gibt es die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ sowie einer Live-Film-Musik-Show auf der Bühne.

Sonntag, 15. Dezember: Ab 13 Uhr ist Märchentheater auf der Bühne. Ab 14 Uhr besucht König Reinhold seinen Märchenwald. Ab 15 Uhr wird Märchentheater auf der Bühne gezeigt, und um 16 Uhr ist der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier auf der Bühne. imp

