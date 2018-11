Adventliches für den guten Zweck

Der Inner Wheel Club, ein Sozialclub, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sozial schwache Menschen zu unterstützen, lädt wieder zu seinem Adventskranzverkauf am Sonntag, 25. November, von 11 bis 14 Uhr in den Hof der Familie Kost in der Hornisgrindestraße 8 auf dem Lindenhof ein. Der erste Advent steht vor der Tür, Zeit also, sich einen der schönen Kränze zu kaufen. Es gibt aber auch Weihnachtsgestecke, Türkränze, Mooskugeln und vieles mehr. Damit man den Einkauf stimmungsvoll genießen kann, servieren die stets sehr aktiven Damen des Inner Wheel Clubs Glühwein, Kaffee und kleine Köstlichkeiten. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018