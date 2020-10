Adventskalender sucht Teilnehmer

Die Markus-Lukas-Gemeinde will in diesem Jhr erneut zum lebendigen ökumenischen Adventskalender zusammen mit der Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest einladen und sucht dazu noch Teilnehmer. An jedem Abend vom 1. bis 24. Dezember trifft man sich dabei im Freien an verschiedenen Stationen in der Nachbarschaft, hört gemeinsam ein Gedicht oder eine adventliche Geschichte und singt vielleicht auch wieder ein Lied miteinander. Die Stationen dauern jeweils zehn Minuten und beginnen um 19 Uhr, an Samstagen und Sonntagen um 17 Uhr. An den Adventssamstagen um 17 Uhr kommt die Gemeinde wie gewohnt am großen Adventskranz an der Lukaskirche, Rottfeldstraße 16-18, zusammen.

Wer Teil des Adventskalenders werden will und draußen vor seinem Haus die Möglichkeit hat, eine adventliche Gruppe zum Singen und Vorlesen zu empfangen, soll sich an die Pfarrämter Markus-Lukas-Gemeinde, Tel. 0621/28000139, oder Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest, Tel. 0621/833930, wenden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.10.2020