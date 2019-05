Alltäglichem eine Stimme geben

„Da liegt Europa. Wie sieht es aus? Wie ein bunt angestrichnes Irrenhaus!“. Die Zuhörer im Buchladen Lindenhof am Gontardplatz sind aufmerksam, als Ulrich Wellhöfer den Text vorliest. Doch er stammt nicht von ihm, sondern von Kurt Tucholsky, der dieses Gedicht 1932 veröffentlicht hat. Das Publikum staunt. Vieles von ihm scheint brandaktuell zu sein. Und so beginnt der erste Teil der „LiteraTour durch Europa“, den der Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer mit der Musikerin und Sängerin Susanne Bohn zum Jahr der Europawahl gestaltet.

Im Hintergrund hängt eine Landkarte. Europa, das ist auch hier zu sehen, hat viele Farben. Europa ist bunt. Das Programm ebenso. Wellhöfer rezitiert mit viel Verve bekannte und unbekannte Autoren. Bohn spielt Klavier, Akkordeon und singt. Das ist eine gute Mischung und am Ende beweist der kräftige Applaus, wie gut sie gelungen ist.

Doch zurück zum Auftakt. „Wo nahm Europa seinen Anfang?“, fragt Wellhöfer und erzählt von der klassischen Sage des Altertums, als Göttervater Zeus die Jungfrau Europa vom Libanon nach Kreta entführte und seine Gattin Hera den fremden Weltteil als Trost nach ihr benannte.

Mystische Geschichte

Während das Mädchen Europa in Griechenland bleibt, geht die LiteraTour durch zehn Länder, weiter nach Plowdiw, der bulgarischen Kulturhauptstadt 2019, wo ein Armenier aus dem Multi-Kulti-Viertel seine mystische Geschichte erzählt. Schön ist sie und anrührend zugleich, doch das Schmunzeln bleibt nicht lange auf den Lippen.

Die ausgesprochenen Gefühle eines Mannes aus Apulien, genauso wie die Melodie auf dem Akkordeon, die die vielseitige und vielsprachig singende Susanne Bohn in Italienisch vorträgt, regen eher zum Nachdenken an.

Es sind Alltagsgeschichten von Alltagsmenschen, die in diesem Programm eine Stimme haben, auch die der Sizilianer, deren Sehnsuchtsort bereits in den 1950er Jahren Amerika war. Betrogene Auswanderer, misslungene Fluchten, all das gab es schon damals, ebenso wie die Klischees über Land und Leute (diesmal aus England) und die Ahnung, dass sich in all den Jahren nichts geändert hat.

Doch die literarische Reise geht unbeirrt weiter. Nach Irland und Island, wo gemessen an der Einwohnerzahl, die meisten Literaturnobelpreisträger hervorgegangen sind, bis nach Russland, wo „Lasik“ ein gewitzter Kerl die Schrullen der Menschen entlarvt.

Gesellschaftskritische Texte

„Warum können wir nicht menschlicher miteinander umgehen“, fragt er sich und das wird auch der Österreicher Stefan Zweig gefragt haben. Er zerbrach an den zwei Weltkriegen und wählte den Freitod. Dass es aber auch Aussöhnung gibt, zeigt sich in der deutsch-französischen Freundschaft, und besonders in den nahen Grenzregionen Elsass, Baden, Pfalz. „Hänge deine Wurzeln an die Luft und klettere auf die Sterne. Erst dann blickst du über die Grenzen…“, rezitiert Wellhöfer den Elsässer Autor Martin Graff und reist am Ende nach Deutschland. Mit einem Sprechgesang stimmt er in Erich Kästners Parodie auf die „Loreley“ ein, die wie die meisten Texte gesellschaftskritisch ist.

