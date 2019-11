Aufklärung über Abzocke durch Enkeltrick

Zu Vorsicht und erhöhter Wachsamkeit hat der Präventionsbeamte des Polizeireviers Neckarau, Uwe Welker, zusammen mit dem stellvertretenden Revierleiter Joachim Fürst vor allem ältere Menschen aufgerufen. In einer gut besuchten Vortragsveranstaltung auf Initiative der Bürger Interessen Gemeinschaft BIG Lindenhof gaben die Polizeibeamten Tipps und Hinweise, wie man sich vor Betrügern schützen kann.

Gaunereien wie der Enkeltrick würden laut Welker derzeit eine Renaissance erleben. Waren es 2014 noch 174 Fälle in Baden-Württemberg, so ist die Zahl im Jahr 2018 bereits auf 7774 Anrufe gestiegen. Und der Schaden sei mit 6 778 967 Euro (gegenüber 215 495 Euro im Jahr 2014) immens. In erster Linie riet er dazu, die Scheu abzulegen und im Verdachtsfall sofort die Polizei unter Tel.: 110 zu kontaktieren.

Manche Betrüger würden sich am Telefon als Polizisten ausgeben, erklärte Welker: „Sie behaupten beispielsweise, bei einem Einbrecher sei ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden worden. Falls das Opfer Wertsachen zu Hause habe, würde ein Beamter diese abholen und sichern.“ Technisch sei es möglich, dass im Display die Nummer der Polizei erscheine, obwohl von einem anderen Apparat angerufen wird, warnt der Experte. Es könne auch sein, dass man den Anrufer zurückrufe und in Osteuropa, der Türkei oder Südamerika lande, wo sich aber jemand mit „Polizei Mannheim“ melde. Allerdings rufe die Polizei nie mit der Nummer 110 an und verlange auch nie Geld oder Wertsachen. Polizeilich bekannt sind auch Betrugsanrufe, bei denen die Auszahlung eines hohen Geldgewinns versprochen wird, wenn man vorab eine Gebühr überweist. „Die zu zahlenden Beträge sind meist nicht extrem hoch“, sagte Fürst. Deshalb, und weil sie sich schämten, zeigten viele Opfer solche Fälle nicht an. Tipps gegen Betrüger sind: Keinerlei Informationen oder sensible Daten übers Telefon preisgeben. Am besten sofort auflegen und Verdachtsfälle und Betrug immer anzeigen. ost

