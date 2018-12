Bau für drei Kita-Gruppen geplant

Bürger und Bezirksbeiräte sind sich einig: Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen auf dem Lindenhof ist groß. Besonders im Hinblick auf das Glücksteinquartier. „Denn dort werden sicherlich viele Familien mit Kindern hinziehen“, betont Ingeborg Dörr (CDU). Die Stadt habe mehrere mögliche Standorte auf ihre Eignung für neue Betreuungseinrichtungen überprüft. Bereits begonnen haben die Vorbereitungen für eine Kita im ehemaligen Emlein-Haus in der Rheinaustraße 17 bis 19. Dort soll eine Kinderbetreuungseinrichtung mit drei Gruppen für insgesamt 50 Mädchen und Jungen (zehn Krippen- und 40 Kindergartenplätzen) entstehen.

„Super, mitten im Stadtteil. Da sind die Lindenhöfer Kinder bestens aufgehoben“, so Dörr: „Zudem können die Räume von Johannis samt Pfarrgarten mitgenutzt werden.“

„Der Investor Prüfer & Partner hat das Gebäude erworben“, erklärt Rathaussprecherin Beate Klehr-Merkl auf Anfrage dieser Zeitung. „In einem engen Austausch zwischen Verwaltung und Investor“ sei der Bau der Einrichtung im neuen Nutzungskonzept verankert worden. Der Beginn des Umbaus sei für 2019 geplant. Und bereits Ende 2019 soll das Haus bezugsfertig sein.

Der Investor vermiete die Räume zum Betrieb der Einrichtung an den Träger „Nestwärme Mannheim gUG“, der bereits die Kita „Pünktchen und Anton“ im Stadtteil Jungbusch betreibe. „Die Trägerauswahl erfolgte in enger Abstimmung zwischen dem Investor und der Verwaltung“, sagt Klehr-Merkl.

Rücksicht auf Baumbestand

Auf Antrag des Investors gewährt die Stadt einen Zuschuss von einer Million Euro. Zudem kann der Träger Mittel aus dem Bundesprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ im Umfang von maximal 120 000 Euro je Gruppe beantragen. „Die Investitionen des Bauträgers sind jedoch noch nicht bekannt“, so Klehr-Merkl. Den Beschluss hierzu hatten der Jugendhilfeausschuss sowie der Gemeinderat in seiner Sitzung am 4. Dezember getroffen.

Genehmigt und beschlossen ist auch der Bau eines zweigeschossigen Kindergartens für 80 Mädchen und Jungs auf der Grünfläche an der Ecke Waldparkstraße/Landteilstraße (wir berichteten). Die Grünfläche müsse aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden, so Klehr-Merkl: „Die bestehenden öffentlichen Wege bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen.“ Der Eingriff in den Baumbestand ließe sich minimieren. Es müsse wohl nur ein Baum gefällt werden. „Als Träger für die Einrichtung konnte ,kinderland.net ggmbh’ gewonnen werden. Dieser Träger wird das Grundstück in Erbpacht übernehmen.“ Der Kindergarten wird voraussichtlich ab Ende 2020 bezugsfertig sein. „Die Baukosten sind noch nicht abschließend ermittelt“, so Klehr-Merkl. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr 2019 begonnen werden.

Als möglicher Standort für Betreuungseinrichtungen wurde unter anderen auch der Bolzplatz neben dem Viktoriaturm von der Stadt geprüft – jedoch als ungeeignet verworfen, denn der Lärm von Bundesstraße und Bahnstrecke sei zu hoch. Auch die Grünfläche neben der Jugendherberge sei ungeeignet, weil der Bereich zu häufig von Überschwemmungen betroffen ist.

Der Glücksteinpark sei zwar zentral gelegen, wie es aus dem Rathaus heißt, aber auch zu laut, und ein Teil der gerade angelegte Parkanlage müsste bebaut werden. Sich städtebaulich gut einfügen und einen großen Einzugsbereich abdecken könnte der Lanzpark. Bei der Bebauung der Fläche müsste jedoch die historische Parkanlage reduziert werden.

Gegen das Areal am Pfalzplatz spreche, dass eine Überbauung des Bunkers samt dessen Sanierung sehr aufwendig wäre. Ein Kindergarten als Erweiterung des Kinderhauses Belchenstraße sei aktuell nicht geplant. Die Günfläche zwischen Diakonissenkrankenhaus und Moll-Gymnasium sei zu weit im Süden gelegen: „Und trägt daher nur eingeschränkt zur wohnortnahen Versorgung im nördlichen Teil des Lindenhofes bei.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018