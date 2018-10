Bau für vier Krippengruppen geplant

Verärgertes Kopfschütteln bei etlichen Bürgern und Bezirksbeiräten im Saal: Die Stadt hat den Tagesordnungspunkt mit der Frage, wie weit die Pläne für den Bau eines Kindergartens auf der Grünfläche Ecke Waldparkstraße/Landteilstraße bereits gediehen sind, bei der Sitzung des Bezirksbeirates Lindenhof kurzfristig abgesetzt. Fazit – trotz allem Unmut: „Der Bau eines Kindergartens mit vier Gruppen auf diesem Grundstück ist genehmigt und beschlossen“, versichert Ingeborg Dörr (CDU). Was auch laut Wolf Engelen (FDP) die Sorge um ausreichend Kinderbetreuungsplätze im nahegelegenen Glücksteinquartier „etwas entspannen“ würde.

Schließlich sei der Bedarf an Plätzen groß, denn im Glücksteinquartier werde der Zuzug vieler junger Familien erwartet, und das Viertel sei so dicht bebaut, dass es nicht so einfach sei, Standorte für Kitas zu finden – sind sich die Bezirksbeiräte und etliche Bürger, die sich bei der Sitzung zu Wort melden, einig. „Welches Baufeld kommt überhaupt noch in Frage?“, stellt Florian Kling (SPD) als Frage in den Raum.

Die Verwaltung habe, so Dörr, die auf eine Beschlussvorlage der Stadt verweist, bereits sieben Standorte auf ihre Eignung geprüft und favorisiere nun die Ecke Waldparkstraße/Landteilstraße. Nach Einschätzung der Verwaltung sei hier ein zweistöckiges Gebäude für vier Kindergartengruppen realisierbar.

Rücksicht auf Baumbestand

Die Grünfläche müsse aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden. Die bestehenden öffentlichen Wege würden nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen bleiben. Der Eingriff in den Baumbestand ließe sich minimieren. „Auf dem Gelände stehen insgesamt 16 Bäume“, so Dörr: „Es muss aber wohl nur ein Baum gefällt werden.“ Das Grundstück solle im Eigentum der Stadt bleiben und einem freien Träger gegen Erbpacht zur Bebauung und zum Betrieb einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Es seien, laut Stadt, mehrere freie Träger an der Übernahme einer neuen Kindertagesstätte in Mannheim interessiert.

Trotz der Aussicht auf den Kindergarten-Neubau sind die Bezirksbeiräte erbost. „Mann fragt sich doch, warum der Punkt Kiga Waldparkstraße/Landteilstraße einfach so abgesetzt wurde, anstatt uns die Pläne offen zu zeigen“, räumt Engelen ein: „Das lässt doch nichts Gutes ahnen, einfach zu schweigen, selbst wenn die Vorhaben löblich sind.“ Solch ein Verhalten empfinde er als ein „völlig undemokratisches Verhalten“ seitens der Stadt: „Ich spreche dem Oberbürgermeister das Recht ab, Themen einfach abzusetzen, wenn alle Bezirksbeiräte aus allen Reihen Informationsbedarf haben.“ Marcus Butz (SPD) stimmt seinem Vorredner zu. Bei solch einem Vorgehen „fühlen wir uns nicht ernst genommen.“ So gehe man mit Bezirksbeiräten nicht um. „Wenn die Stadt Wert darauf legt, dass wir ordentliche Arbeit leisten, dann müssen wir auch informiert werden“, pflichtet Engelen bei. Sitzungsleiterin und Stadträtin Elke Zimmer (Grüne) hat zwar Verständnis für den Unmut. Sie wisse aus ihrer Zeit als Bezirksbeirätin noch sehr genau, wie ärgerlich es sei, wenn man Informationsbedürfnis habe und ein Punkt abgesetzt werde: „Das ist frustrierend, aber der OB hat die Hoheit, über die Tagesordnungspunkte zu entscheiden.“ Darüber hinaus gebe es ihres Wissens auch noch nichts Konkretes über den Kita-Bau zu berichten. „Die Anfrage kommt in diesem Fall einfach noch etwas zu früh“, betont Zimmer: „Ich rate, sie nochmal zu formulieren. In der kommenden Sitzung darüber zu reden, macht mehr Sinn.“

