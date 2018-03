Baubeginn am 5. März

Anzeige

Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Meeräckerplatzes beginnen am Montag, 5. März und dauern bis in die Sommerferien. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Der Lindenhöfer Wochenmarkt, so bestätigte Anna Spilger von der städtischen Event und Promotion GmbH (EPM) auf Nachfrage, zieht während der Bauzeit auf den nahegelegenen Pfalzplatz um. Der erste Markt dort findet am Mittwoch, 7. März, statt. Eine Privatinitiative „Mannheimer Stadtevents“ organisiert am Samstag, 3. März, 15 bis 18 Uhr, eine Putzaktion auf dem Pfalzplatz.

Die Kosten des Umbaus des Meeräckerplatzes (rund eine Million Euro) tragen die Stadt Mannheim (zwei Drittel) und das Land Baden-Württemberg. Hinzu kommen rund 28 000 Euro Spenden aus der Bürgerschaft. Wochenmarkt, Parkplätze und Bäume sollen nach dem Umbau wieder wie gewohnt auf dem Platz vorgefunden werden.