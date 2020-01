Bezirksbeirat tagt in der Lanzkapelle

Der Stand bei der Planung der Kindertagesstätte Ecke Landteilstraße/Rheinvillenstraße ist eines der Themen auf der Tagesordnung, der öffentliche Sitzung des Bezirksbeirats Lindenhof am Mittwoch, 22. Januar, von 19 bis 21 Uhr, in der Lanzkapelle Lindenhof in der Meerfeldstraße 87. Den Vorsitz hat Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala.

Weitere Themen sind der Suezkanal, der als Verkehrsachse für Fuß- und Radverkehr attraktiver gemacht werden soll sowie der Stand und neue Gutachten für die geplante Sanierung des Waldparkdamms. Hinzu kommen die Themen Bebauung des Pfalzplatzes, Ausweitung des Parkraummanagement sowie ein Sanierungskonzept für die Schutzwände am Kleinfeldsteg. mai

