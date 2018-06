Biologie anschaulich gestalten

Anzeige

Echte mikroskopische Präparate für den Unterricht – entstanden ist diese Idee aus einer Kooperation des Moll-Gymnasiums mit dem Hämatologischen Institut der Universität Heidelberg. Wie Bio-Lehrer Thomas Meyer mitteilte, ließ der Leiter des Instituts, Professor Wolf-Karsten Hofmann, Pneumokokken, Bakterien, verschiedene Pilzerreger und sogar Blutausstriche mit Malariaerregern für Unterrichtszwecke herstellen.

Präparate zur Verfügung gestellt

Die Präparate von verschiedenen Krankheitserregern wurden von Hofmann und seinem Kollegen Thomas Miehtke, Leiter der Mikrobiologie, an das Moll-Gymnasium übergeben. Durch die nun vorhandenen Präparate wird der Unterricht noch anschaulicher. Schon mehrfach besuchten Oberstufenkurse des Fachs Biologie die Universitätsmedizin und erhielten so Einblick in Arbeitsweise und Methoden der Blutkrebsforschung.

Mikroskopische Präparate für den Biologieunterricht, in dem auch das Thema Krankheitserreger behandelt wird, standen schon lange auf Meyers Wunschliste. red