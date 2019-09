Blue Note im John Deere Forum

Brasilianische Lebensfreude trifft Pfälzer Jazzkultur heißt das Motto, wenn am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr, die Blue Note Big-Band in der Kulturreihe „Musik plus“ der Agentur Allegra im John Deere Forum zu hören ist. Als Gast kommt die Brasilianerin Cris Gavazzoni, die an Percussion und Drums für das authentische lateinamerikanische Feeling sorgt.

Auf dem Programm stehen in der John-Deere-Straße swingender und groovender Jazz sowie Latin-Bigbandjazz in der großen Formation, ergänzt durch den neuen Sänger Simon Siener mit Jazzstandards und Frank Sinatra-Songs.

Die Mannheimerin Cris Gavazzoni wird nicht nur die Bigband verstärken, sondern auch im Duo mit dem Band-Schlagzeuger Mischa Becker zu hören sein. Sie ist weltweit mit verschiedenen Formationen wie den Bigbands von HR und SWR, bei den Pro7 Popstars oder im Capitol und dem Nationaltheater aufgetreten. Tickets: 0621/ 8 32 12 70. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019