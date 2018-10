Buslinie 63 wird umgeleitet

Wegen Bauarbeiten in der Speyerer Straße wird die Buslinie 63 ab sofort bis voraussichtlich Dezember in Fahrtrichtung Mannheim Hauptbahnhof umgeleitet. Vom Pfalzplatz kommend fahren die Busse über die Steubenstraße, die Niederfeldstraße und die Neckarauer Straße zur Haltestelle Hochschule. Danach geht es weiter auf dem Linienweg Richtung Mannheim Hauptbahnhof.

Für die Haltestelle Markuskirche wird in Fahrtrichtung Mannheim Hauptbahnhof eine Ersatzhaltestelle kurz vor der Kreuzung Speyerer Straße/Steubenstraße eingerichtet.

Die Haltestelle August-Bebel-Straße kann in dieser Zeit in Fahrtrichtung Mannheim Hauptbahnhof nicht bedient werden. In Richtung Pfalzplatz fahren die Busse regulär.

Bedingt durch den längeren Umleitungsweg fährt die Buslinie 63 montags bis freitags ab der Haltestelle Hochschule fünf Minuten später ab. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fahren die Busse ab den Haltestellen Pfalzplatz und Markuskirche fünf Minuten früher ab, sodass ab der Haltestelle Hochschule der reguläre Fahrplan gilt. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018