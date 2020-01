Charmante Festnahme des „Bürgermeisters“

„So charmant bin ich noch nicht abgeführt worden“, freute sich Walter McDavid. Gleich zwei Prinzessinnen, Sybille I. von den Hellesema Grumbe und Aline I. von den Heidelberger Schloss-Narren, nahmen den Leiter der Bürgerdienste als Vertreter der Obrigkeit in die Mitte. Zusammen mit einer weiteren närrischen Lieblichkeit, der Mannheimer Stadtprinzessin Maren-Michelle I. marschierten sie mit dem Lindenhöfer „Bürgermeister“ durch die Straßen des Stadtteils. Und damit die Bewohner und Passanten den Triumph der der Fasnachter wahrnahmen, sorgte der Feudenheimer Fanfarenzug für lautstarke Musik.

Angezettelt hatten das Alles die Narren der Großen Karneval-Gesellschaft Mannheim-Lindenhof (Grokageli), verstärkt durch mehrere befreundete Fasnachtsvereine, als Zeichen der Machtübernahme in der Fünften Jahreszeit. Wenn die Narren zum Sturm auf des örtliche Rathaus blasen, ist es jedes Jahr das gleiche Ritual. Doch die Grokageli begnügt sich seit einigen Jahren nicht mit dem freilich freundlichen Scharmützel vor und in der Amtsstube. Zunächst sammeln sie sich vor dem Rewe-Markt in der Landteilstraße.

Symbolisch Schlüsselübergabe

Grokageli-Präsidentin Erika Mathias formiert ihre Truppen, vorneweg die Fanfaren, und los geht es zu der nahen Bürgerdienststelle. Dort wird der „Bürgermeister“ herausgeholt und zu lautstärker Musik durch die Straßen – Landteilstraße, Meerfeldstraße, Windeckstraße, Heinz-Haber-Straße, Landteilstraße – zurück zu dem Einkaufsmarkt geführt.

Zur sichtlichen Freude der Passanten und aus den Fenstern gelehnten Anwohner, die vielfach das „Ahoi“ des bunten Narrenzuges erwidern und mit ihren Handys den Spaß im Bild festhalten. Das sei auch der Sinn der Sache, „wir wollen auf uns aufmerksam machen“, betont ein Grokageli-Mitglied. Zurück im Einkaufsmarkt erfolgt schließlich die Übergabe des symbolischen Rathausschlüssels. Und auch hier erschallen die lautstarken Klängen der Fanfaren. Die gefällige Musik verführt etliche Kunden dazu, zu verweilen, bevor sie mit ihrem Einkauf den Mark verlassen. McDavid ziert sich nicht lange und händigt den Schlüssel aus. Die von Mathias geforderte Stadtkasse gibt es allerdings nicht. Er habe keine, schließlich werde bei den Bürgerdiensten gedient und kein Geschäft gemacht.

„Macht nichts“, meint die Präsidentin schlagfertig, sie weiß: „Die wäre ohnehin leer.“ Dafür hat sie eine Spende für Stadtprinzessin Maren-Michelle I. Es ist eine gute Tradition, dass sich die Prinzessinnen für einen guten Zweck engagieren. Marem-Michelle unterstützt das Sprachförder-Projekt des Reiter-Vereins Mannheim für Kinder im Kindergartenalter, das, so informiert sie, einzigartig in der Bundesrepublik sei. Zuletzt lädt Präsidentin Mathias zur närrischen Sitzung am Samstag, 8. Februar, 19. Uhr, im Gemeindehaus Don Bosco bei der Maria-Hilf-Kirche, Eintritt elf Euro, ein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020