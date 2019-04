„Der Zustand ist eine Katastrophe“

Unter dem Motto „Mobilität für Jung und Alt auf dem Lindenhof“ hatte die Lindenhöfer Initiative für Fahrradfahrer und Fußgänger LIFF in Zusammenarbeit mit der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof (BIG) in die Lanzkapelle eingeladen. Referent Sven Lehr vom Fachbereich Bauverwaltung der Stadt Mannheim informierte dabei vor rund 25 Zuhörern über die Sanierung der 1400 Kilometer langen Straßen der Stadt.

Ziele der Stadt für ihre Straßen sind Verkehrssicherheit, Befahrbarkeit und Substanzerhaltung. Dafür werden die Straßen, derzeit durch ein externes Unternehmen, begangen und gemäß einem komplizierten Regelwerk bewertet und qualifiziert. Es werden Noten von 1 bis 6 vergeben, je nach Griffigkeit, Spurrinnen, Unebenheiten, Rissen, Flickstellen und Oberflächenschäden. 1 bis 3 bedeutet: Die oberste Asphaltschicht muss erneuert werden, 4 bis 6 heißt: Eine Grunderneuerung des Asphalts ist notwendig. Diese schlechten Noten beträfen, so Sven Lehr, ein Drittel der Straßen. Im aktuellen Doppelhaushalt, seien vier Millionen Euro dafür eingestellt, für Fahrradwegsanierung noch einmal 400 000 Euro dazu. Die Summe reiche, so der Referent weiter, für zwei größere Straßen im Jahr, wobei eine Straße etwa fünf bis zehn Kilometer lang sei.

Fahrradwege rot markieren

Damit, so überschlug ein Zuhörer, werde jede Straße einmal in 280 Jahren grundlegend saniert. Ungeachtet dieser Prognose, forderte Zuhörerin Gudrun Höfer, Lindenhöferin und Fahrradfahrerin, vehement eine Reparatur der Straßen und Wege in ihrem Stadtteil: „Der Zustand hier ist ein Katastrophe. Die Fahrradfahrer fühlen sich nicht sicher. Löcher, die im Dunkeln nicht zu erkennen sind, so wie am Pfalzplatz, verursachen schwere Fahrradunfälle. Ebenso gefährlich ist die fehlende Markierung von Straßenkreuzungen. Die Autofahrer missachten hier oft die Vorfahrt der Fahrradfahrer, wie im vergangenen Jahr an der Einmündung Steubenstraße/Feldbergstraße. Es ist dringend notwendig, die kreuzenden Fahrradwege mit roter Farbe zu markieren.“ Bezirksbeirätin Ingeborg Dörr (CDU) forderte eine Sanierung des Suezkanals, doch zum Sachstand auf dem Lindenhof hatte der Referent zum Bedauern der Zuhörer keine weiteren Informationen. Er berichtete, dass der Lindenhof 2019 bei der Bestandsaufnahme wieder an der Reihe sei und empfahl bei Beschwerden die Telefonnummer 115 des Service-Centers anzuwählen, um die Abteilung Instandsetzung auf den Plan zu rufen.

Zuhörerin Gudrun Höfer bemerkte dazu: „Wenn ein Loch irgendwo nur mit Asphalt gefüllt wird, dauert es nicht lange, bis es wieder da ist und die Löcher daneben kümmern eh keinen.“

Nach der Diskussion um Straßensanierung wurde an diesem Abend noch die Verkehrsplanung im Glückstein-Quartier angerissen. Besucher Ralf Benzin berichtete von einer RNV-Info-Veranstaltung im vergangenen Jahr, dass die in der Glücksteinallee geplanten 1,5 Kilometer langen Straßenbahngleise bis 2026 fertig gestellt würden. Erörtert wurde außerdem, dass man die Fahrradfahrer über den neu zu bauenden Lindenhofplatz geordnet führen müsse und mehr Fahrradparkplätze geschaffen werden müssten.

