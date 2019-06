Die Birdland Company swingt

Am Mittwoch, 5. Juni, um 20 Uhr ist die Birdland Company zu Gast im Clubhaus des MFC 08 am Promenadenweg. Der Förderverein lädt zu diesem Abend mit Swing und Tanzmusik herzlich ein. Die Birdland Company mit sieben Musikern hat sich unter der Leitung von Jo Gregor und Martin Freund aus dem Umfeld der Mannheimer BigBand² gegründet. Das Birdland – auch „Jazz-Corner oft the World“ genannt, war zwischen 1949 und 1965 ein Jazz-Club in New York am Broadway. Benannt nach Charlie „Bird“ Parker, bot der Club Stilrichtungen von Dixieland bis Bebop. Platzreservierungen per E-Mail an info@mfc08.de oder unter Tel. 0621/886 36 72 10. dir

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019