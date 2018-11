Drei Tage lang Programm

Zum Adventsmarkt lädt die evangelische Johanniskirche von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, in die Hütten an der Kirche und in den Gemeindesaal an der Windeckstraße ein.

Freitag, 30. November, 17 Uhr: feierliche Eröffnung mit Musik, Standbetrieb in den Hütten und im Saal, Bratwurst vom Grill, Glühwein und Punsch und Brezeln. 19.30 Uhr Konzert „Mannheimer Blech“ – Bläsermusik. Werke von festlich-feierlicher Renaissance-Musik bis zu effektvollen Arrangements aus Jazz und Pop. Leitung: Erhard Wetz, Eintritt frei, Spenden am Ausgang willkommen.

Samstag, 1. Dezember, ab 11 Uhr: Standbetrieb in den Hütten und im Saal, Bratwurst vom Grill, Glühwein, Chili con Carne und Chili mit Gemüse; ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen im Saal (mit der Kita Abenteuerland); 14.30 Uhr und 16 Uhr: Darbietung der Kita-Kinder; 18 Uhr: Taizé-Gottesdienst zum 1. Advent.

Sonntag, 2. Dezember, 10 Uhr: Gottesdienst am 1. Advent mit Taufen gemeinsam mit der koreanischen Christusgemeinde; Liturgie und Predigt, gleichzeitig Kindergottesdienst. Ab 11 Uhr: Standbetrieb in den Hütten und im Saal, Bratwurst vom Grill, Glühwein und Punsch, Chili con Carne, Waffeln und erstmalig: Raclette. Ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen (mit der Kita Löwenzahn), 16 Uhr Ökumenisches Adventsliedersingen mit der Ökumenischen Singschule und dem Bläserensemble Mannheim-Süd.

Im Gemeindesaal: Hier werden Kinderspielzeug aus Filz und Schmuck, Hübsches aus kleinsten Perlen und aus der Papierwerkstatt, eine Auswahl von den Flohmärkten sowie Schmuck für Groß und Klein angeboten.

In den Hütten auf dem Kirchenvorplatz: Hier gibt’s Adventskränze, Dekoschalen und mehr zugunsten der Flüchtlingshilfe, Schokoküsse, Textiles von Strickliesel Sabine Ningel, die bewährte Imkerei, der Welt-Laden, Verein Johannisfeuer mit Marmeladen und selbstgefertigten Weihnachtskarten, Textilien für Kinder, Schönes aus Papier und Stoff, Schmuck und Gestecke, selbstgenähte Taschenund Rucksäcke.

Im Souterrain: Flohmarkt an Johannis, Samstag von 10-14 Uhr. red

