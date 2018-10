Ein Visionär mit Leidenschaft

„Wir machen aus Dreck Gold“. Herbert Propfe sagt diesen Satz mit einer Überzeugung in der Stimme, die Berge versetzt. Wenn der 72-Jährige auf die 40 Jahre als Geschäftsmann in Mannheim zurückblickt, kann er sagen: „Ich habe mein Ziel erfüllt.“ Wer mit dem 1946 geborenen Lindenhöfer über die Zukunft spricht, vernimmt ein deutliches: „Ich bin noch lange nicht am Ende.“ Doch wer ist dieser Mann, der einen gewaltigen Händedruck mit einem fast schon spitzbübischen Lächeln auf den Lippen vereint?

Ein Blick in die Historie hilft. Mannheim schreibt das Jahr 1868, als Heinrich Propfe, damals 26 Jahre alt, eine chemische Fabrik auf dem Lindenhof eröffnet. Vom für die Papierindustrie wichtigen Wasserglas bis zur Teerdestillation macht er sich als achtbarer Fabrikant einen Namen und führt ein Unternehmen, das Urenkel Herbert heute stolz und durchaus treffend als „BASF im Kleinformat“ beschreibt. Nicht nur, weil der mutige Unternehmer damals mit dem besonderen Privileg des Hofrats versehen wird, auch der Kauf eines Schlossgutes im idyllischen Binau, gute 70 Kilometer östlich von Mannheim am Neckar gelegen, erweist sich als Clou.

Denn auch, wenn der Erste Weltkrieg und die anschließende Weltwirtschaftskrise die Familie keineswegs kalt lassen: Mit einer soliden Landwirtschaft hält man sich über Wasser, bis die große Zeit einer neuen Fabrik nahe der Altriper Fähre angebrochen ist. Da mögen vom legendären Propfe-Rad bis zur Teigseife, von Mottenkugeln bis zum Baumwachs viele Produkte im Umlauf sein, es ist der Pflanzenschutz, der den Familienbetrieb auf die Erfolgsschiene setzt. Im Zweiten Weltkrieg gelten Propfe-Erzeugnisse wegen der Strategie progressiver Selbstversorgung als „kriegswichtig“, doch auch und gerade nach der NS-Diktatur prägt die mittlerweile dritte Unternehmergeneration die Quadratestadt im wahrsten Sinne des Wortes.

Keineswegs zufällig transformiert sich der Industriestandort Lindenhof durch den mutigen Bauherren Heinrich Propfe senior zu einem Wohnort, in dem zahllose Arbeiter in mehr als 100 Wohnhäuser einziehen – und einen kontinuierlich wachsenden Stadtteil formen. Es wirkt, als sei viel dieses Pioniergeistes über die Generationen hinweg auch Herbert Propfe wie selbstverständlich in die DNA übergegangen. Denn obwohl ihn sein Vater nach dem Studium in Braunschweig zuerst nur wider Willen zum Nachfolger ernennt: Propfe nimmt die Herausforderung im Alter von 32 Jahren an – und reüssiert.

Bekenntnis zu Heimatstadt

Er formt die Firma nach dem Umzug auf die Rheinau von einem chemisch breit aufgestellten Unternehmen zum Spezialisten. Was bei anderen Konzernen durch Fermentation von Stoffen oder das Anreichern von Futtermitteln an Reststoffen übrigbleibt, ist bei Propfe keineswegs Müll, sondern das benannte Gold. Die Rezepturen, durch die bei Propfe aus vermeintlichem Flüssigabfall nachhaltiger Dünger entsteht, sind erfolgreich. Da stört den Mannheimer kaum, dass er seine Erzeugnisse nur an die Großindustrie veräußert und ein Produkt mit eigenem Etikett nur noch im hauseigenen Schaukasten betrachten kann. Denn wer mit über 100 Unternehmen aus Asien, Skandinavien und dem Mittelmeerraum über die Jahre hinweg feste Kooperationen eingegangen ist und durch Kongressbesuche in Vietnam progressiv in die Zukunft blickt, könnte größere Sorgen haben.

Zumal das Bekenntnis zu seiner Heimatstadt für den Mannheimer stets ein Gedanke elementarer Überzeugung war – nicht zuletzt auf religiöse Art und Weise. Die Lindenhöfer Johannisgemeinde prägt Propfe seit 22 Jahren als Ältestenkreis-Vorsitzender. Und auch die evangelische Kirche in Mannheim hat dem Ingenieur einiges zu verdanken. Als Vorsitzender des Personal- und Finanzausschusses stellte er die Idee der Vesperkirche auf feste Füße. Bis 2016 führt er die Kirche mit Weitblick von einem Defizit von 13 Millionen Euro auf eine schwarze Null.

Dass Propfe über all dies kein großes Aufhebens macht, spricht nicht nur für das Charisma, das den 72-Jährigen zwischen Leidenschaft und Vernunft so authentisch wirken lässt: Hier zeigt sich der Charme eines Mannes, der sein Herz wahrlich auf dem rechten Fleck trägt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018