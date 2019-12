Einrichtung für 80 Mädchen und Jungs soll 2022 fertig sein

Der Zahl der Plätze und der städtischen Fördermittel erhöht sich und der Investor macht erste Angaben zum Zeitfenster: Im Glückstein-Quartier sollen 80 neue Kita-Plätze entstehen – zwei Krippengruppen mit jeweils zehn Plätzen, sowie drei Kita-Gruppen mit jeweils 20. Und zwar an zentraler Stelle direkt am Lindenhofplatz auf dem ehemaligen Grundstücke der Hauptfeuerwache. Und trotz aller Vorfreude befürchten viele Eltern und Kommunalpolitiker, zum einen, dass die Angebote nicht ausreichen werden – und vor allem, dass das gesamte Projekt im letzten Moment doch noch platzen könnte.

Eltern sind skeptisch

„Ich glaube es erst, wenn es so weit ist“, gibt sich Martin Gruschka von der Elterninitiative Lindenhof „vorerst noch skeptisch“ wie er betont: „Nicht, dass es läuft, wie mit dem Emlein-Haus.“ In dem ehemaligen Altenheim sollte bereits dieses Jahr mit dem Bau für elf Kita-Gruppen begonnen werden (wir berichteten). Das Vorhaben kam jedoch nie zustande, die Verhandlungen mit Stadt und dem damaligen Investor waren gescheitert.

Doch zurück zum Projekt im Glückstein-Quartier. „Wir werden einen Gebäudekomplex mit zwei Nutzungsarten bauen, zum einen Wohnungen, zum anderen Büros“, erläutert Heinz Colligs, Sprecher des Investors, der Familienheim Rhein-Neckar e.G. Im Erdgeschoss des Gebäudes, auf der zur Glücksteinallee zugewandten Seite, wird die Kita Einzug halten. „Die rückwärtige Freifläche soll der Kita als Außenspielbereich dienen“, sagt Beate Klehr-Merkl, Sprecherin des Fachbereichs Bildung. Als Träger der Kita ist die Fröbel Bildung und Erziehung gGmbH vorgesehen. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsplanung. „Wir rechnen noch in 2020 mit Baubeginn“, so Colligs auf Anfrage des „MM“: „Die Bauzeit wird 18 Monate bis zwei Jahre dauern.“

Gruschka befürchtet, dass 80 Plätze für diesen Bereich nicht ausreichen werden. „Viel zu wenig“, stimmt auch Ingeborg Dörr, die Vorsitzende des CDU–Ortsvereins Lindenhof zu: „Es müssten mindestens 60 bis 80 mehr sein.“ Ingeborg Dörr hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder verstärkt für einen Kita-Neubau auf dem Pfalzplatz eingesetzt: „Ganz wichtig wären auch Hortplätze, denn in vielen Familien sind eben heutzutage die Eltern beide berufstätig.“

Im Oktober teilte Familienheim laut Stadt mit, dass in Abstimmung mit dem Fachbereich Jugend- und Gesundheitsamt sowie dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) das Angebot gegenüber dem Planungsstand von September 2019 nochmals um eine weitere Krippengruppe mit zehn Plätzen erweitert werden kann. Die Stadt Mannheim fördert das Kita-Projekt, so Klehr-Merkl, nun nicht wie ursprünglich vorgesehen mit 1,35, sondern mit insgesamt bis zu 1,65 Millionen Euro.

„Die Suche nach einem geeigneten Standort für eine Kita im Glückstein-Quartier ist nicht einfach gewesen. Die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung haben intensive Gespräche mit Investoren und Projektentwicklern geführt. Umso mehr freue ich mich, dass ein positives Ergebnis für das Glückstein-Quartier und den angrenzenden Lindenhof erzielt werden konnte“, sagt Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.

„Allen Eltern in Mannheim eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, ist für uns ein essenziell wichtiges Anliegen. Dies wird zunehmend auch zum Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort Mannheim. Die Stadt Mannheim investiert bereits intensiv in den Ausbau der Kinderbetreuung“, betont Familienbürgermeister Dirk Grunert: „Von daher ist es sehr zu begrüßen, dass der Investor es nun ermöglicht, auch im Glücksteinquartier Kinderbetreuung anzubieten.“

Insgesamt 180 Plätze

In Mannheim sollen laut Stadt im Krippenbereich allein bis zum Jahr 2021 insgesamt 21 neue Gruppen mit 210 neuen Plätzen sowie rund 30 neuen Kindergartengruppen mit 550 Plätzen – alle in Ganztagesform – entstehen.

Für den Ausbau und Erhalt von Kindertagesstätten hat der Gemeinderat in den Etatberatungen 2018 Mittel in Höhe von rund 30 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 bewilligt. Für Ausbauvorhaben, die über diese Planung hinausgehen, werden in Einzelfällen auch weitere Mittel zur Verfügung gestellt.

Zudem werden laut Stadt auf dem Lindenhof insgesamt vier weitere Krippen- und sieben Kindergartengruppen in Ganztagsform mit zusammen 180 Plätzen geschaffen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die Notwendigkeit einer Kita im Glücksteinquartier zu verdeutlichen, so dass sie nun realisiert werden kann“, so Grunert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019