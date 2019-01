Eltern klagen über Parkplatznot

„Mehr als 70 an- und abfahrende Eltern zur gleichen Zeit – das kann nicht gut gehen“: Bei aller Freude über die Pläne der Stadt für den Bau neuer Kindergärten auf dem Lindenhof, meldet Wolf Engelen (FDP) bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung auch Bedenken an. Eltern und Anwohner würden sich über die Parkplatznot beklagen.

Schließlich müsste gerade im Hinblick auf die geplante Kita an der Ecke Landteilstraße/Waldparkstraße auch an Haltemöglichkeiten für die Eltern gedacht werden, so Engelen. Auf diesem Areal sollen Ende kommenden Jahres 80 Ganztageskindergartenplätze und – bereits in wenigen Monaten – 40 Plätze für einen Naturkindergarten entstehen (wir berichteten). Engelen habe von schon bestehenden Einrichtungen erfahren, dass rund 60 Prozent aller Kinder mit dem Auto gebracht werden: „Was bei dem geplanten Projekt Anfahrt- und Haltemöglichkeiten für insgesamt 72 Eltern erforderlich macht, und dies konzentriert auf jeweils ganz enge Zeiträume.“

Infrastruktur bemängelt

Parken, um die Kinder in die Einrichtung zu bringen, eventuell noch ein Gespräch mit einer Erzieherin führen: „Dafür reichen die in diesem Umfeld zur Verfügung stehenden Parkplätze schon jetzt nicht aus. Die sind täglich fast lückenlos besetzt.“ Eltern hätten also weder die Möglichkeit, ordnungsgemäß und sicher zu halten, noch die Kinder in dem dafür notwendigen Zeitrahmen zu übergeben. Engelens Fazit: „Die Infrastruktur für die geplante Kindertagesstätte lässt sich an dieser Stelle leider nicht verwirklichen.“

Es würden sich aus seiner Sicht jedoch zwei Orte anbieten, an denen solche Probleme nicht bestehen würden: zum einen der Pfalzplatz über dem Tiefbunker, mit der Nähe zur Grünfläche. Das würde auch Ingeborg Dörr (CDU) begrüßen, zumal sie sich seit langer Zeit starkmacht für den Bau eines Parkhauses, das dann auch die Stellplatzproblematik für Eltern mit Pkw lösen könnte.

Zum anderen weist Engelen auf die Fläche zwischen Diakonissenkrankenhaus und Moll Gymnasium hin, wo bereits die Kita Belchenstraße erfolgreich arbeite: „Die dringend notwendigen Kindertagesstättenplätze wären mit diesen Orten an Stellen geschaffen, wo die Infrastruktur stimmt.“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019