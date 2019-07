Ensemble begeistert Zuhörer

Ein mitreißendes Konzert bot der Gospelchor „Joyful Voices«: Die neun Sänger begeisterten in der katholischen Kirche im Lindenhof ihr Publikum, das mitklatschte. Es war das erste Konzert des etwas anderen Gospelchors seit der Stabübernahme vor zwei Jahren durch Andreas Luca Beraldo, dem früheren Leiter des Kirchenchors an St. Josef.

Der Chorleiter hatte die motivierte Truppe zu einer Gemeinschaft geformt und zu sängerischen Höchstleistungen angespornt. Die auf allen Ebenen „harmonische“ Zusammenarbeit des Chores mit ihm bewährt sich: Neben einer deutlichen Ausweitung des Repertoires wurde auch an den bereits bekannten und beliebten Stücken gefeilt. Nun begleiteten die Sänger nicht nur den Wortgottesdienst in der katholischen Kirche musikalisch, sondern gaben direkt im Anschluss auch ein Konzert unter dem Motto „Gospels and more“. Moderator war Diakon Jörg Riebold, der mit interessanten Erläuterungen zu den Gospels und Song sowie zum Chor durch das Programm führte.

Magischer Abend

Das Publikum erlebte einen magischen Abend mit kraftvoll intonierten Versionen bekannter Songs wie „Come in and stay a while” oder „I‘ll be there“ sowie vielen weniger bekannten Spirituals und Gospels, die dennoch sofort mitten ins Herz oder direkt in die klatschenden Hände gingen. Beim Ohrwurm „To me it‘s so wonderful“ war Astrid Bauer mit einer phänomenalen Leistung als Gesangssolistin zu erleben. Ebenso konnten Christian Gervers, der mit seiner angenehmen Stimme bei mehreren Gospels bravourös zum Einsatz kam, und Anja Bachert mit ihrem grandiosem Stimmvolumen beim Song „Love is a flame“ als weitere Solisten überzeugen.

Der Funke zwischen Publikum und dem neunköpfigen Ensemble sprang bereits beim ersten „Song of praise” über. Auch mit weiteren modernen Gospeltiteln gelang es den Joyful Voices unter der Leitung von Andreas Luca Beraldo, die Menschen in der Kirche mit ihrer Überzeugung und Liebe zur Musik anzustecken. Neben den beschwingten Klängen trug auch die passende Choreografie dazu bei, dass sich Wellen der Begeisterung im ganzen Kirchenschiff ausbreiteten. Der Chor fegte mit einer berauschenden Souveränität durch die musikalische Landschaft, in der das Temperament afroamerikanischer Rhythmen den Ton angab. So blieb das Publikum im voll besetzten Gotteshaus nicht stiller Zuhörer und andächtiger Genießer. Beim fetzigen „Elijah Rock“ hielt es die Zuschauer kaum auf ihren Plätzen. Sie klatschten begeistert mit. Die fein abgestimmte Dramaturgie des Konzertes mit groovenden, temporeichen Nummern, die stets präzise und mit Verve von den Sängern intoniert wurden und innigen, leisen hochemotionalen Stücken, riss das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin.

Als bekennender James Bond Fan freute sich Diakon Riebold ganz besonders über den Hit „Skyfall“. Der Chorleiter lud das Publikum zum Mitsingen ein, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Nach den durch anhaltenden Beifall geforderten Zugaben, dankte Riebold allen Beteiligten.

