Ein Resümee des Bürgerinfoabends zum Thema Rheindammsanierung war Tagesordnungspunkt beim Bezirksbeirat Lindenhof in der Lanz-Kapelle. Sitzungsleiterin und Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) betonte, wie sachlich und konstruktiv die Veranstaltung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) am Montag in der Rheingoldhalle abgelaufen sei.

Dem stimmten auch BIG-Vertreter und Bezirksbeiräte zu. „Es war ein spannender Prozess“, sagte Wolf Engelen (FDP). Externes Wissen hätte mit Bürgerinteressen zusammenwachsen müssen. Die Stadt habe ihre „zunächst starre“, eng am RP orientierte Linie, in vielen offenen Gesprächen mit Anwohnern und Bürgern allmählich modifiziert: „Das ist auch bundesweit in der Politik keine Selbstverständlichkeit.“ Engelen wünsche sich, dass diese gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe auch so weiterlaufe. „Ich tue mein Bestes“, versprach Kubala: „Wir müssen jetzt Abschnitt für Abschnitt individuell die beste Lösung finden.“ Und sie versicherte, dass alle Beteiligten ein großes Interesse daran hätten, die Eingriffe möglichst klein zu halten. Sprich: so viele Bäume wie nur irgendwie machbar, zu retten: „Und gleichzeitig die Schutzfunktion des Damms zu gewährleisten.“

