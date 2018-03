Essensgäste werden bedient „wie im Hotel“

Anzeige

Aus achtzig Mittagsgästen bei den Sonntagseinladungen an Johannis wurden bald hundert. Schnell sprach sich das Angebot herum – und sieben Jahre später kommen bereits regelmäßig bis zu 180 obdachlose und bedürftige Menschen ins Gemeindehaus – Tendenz steigend. „Die Armut wächst“, erklärte Ludwig. Er kann das Gerede der Politiker „Deutschland geht es gut“ nicht mehr hören. Durch den Konflikt bei der Tafel in Essen, sei die Situation von Armen zwar stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt.

„Aber die Politik tut nichts“, ärgert sich Ludwig. Wenn es die Vesperkirche Mannheim und die Sonntageinladungen in den Gemeinden nicht gäbe, sähe es für die Bedürftigen schlimm aus. „Das Besondere an unseren Mittagstischen ist die private Atmosphäre“, sagte Ludwig. Er engagiert sich bereits seit dreißig Jahren für Bedürftige und Obdachlose in Mannheim, bei der Caritas, in der St. Josef und Johannis Gemeinde ebenso wie bei den Schwestern der Mutter Theresa in der Draistraße.

Er kennt auch bei der Sonntagseinladung an Johannis die Stammgäste alle beim Namen. So hat sich der Sonntag-Mittagstisch an Johannis im Laufe der Zeit zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt für die Bedürftigen entwickelt. Hier diskutieren sie mit Leidensgenossen über die umstrittene Hartz IV-Reform oder andere politische und soziale Themen, die sie bewegen. Viele Stammgäste kommen bereits lange vor der eigentlichen Essenszeit.

Macher stoßen an Grenzen

Die finanziellen Mittel für das Gratis-Mittagessen, zubereitet vom Reiterstübchen in Neckarau, kommen aus der Johannisgemeinde. Auch über Kuchenspenden aus den Reihen der Gemeindemitglieder im Lindenhof freuen sich die Mittagsgäste sehr. „Doch wir stoßen allmählich an Grenzen – bei mehr als 200 Gästen wird es schwierig“, sagte Propfe. Um einen geordneten Ablauf zu garantieren, überlegten sie die Ausgabe von Eintrittskarten.

Die Ansprache von Pfarrerin Komorowski ist mittlerweile zu Ende. Kantor Niklas Sikner stimmt einen Kanon an und alle singen mit. Herbert Propfe und seine Kollegen servieren unterdessen die ersten Essensportionen. Heute gibt es Schnitzel mit gemischtem Gemüse, Spätzle und Soße. „Das duftet herrlich“, sagt Paula, und ihre Augen strahlen. Sie ist froh, an diesem Tag einmal wieder satt zu werden. Außerdem hatten die ehrenamtlichen Helfer 180 Pakete mit Obst und Brot für ihre Gäste gepackt.

